Muore a 46 anni noto avvocato e insegnante

PRATO. Un grave lutto ha colpito oggi, 2 ottobre, il mondo della scuola e dell'avvocatura con la scomparsa di Ettore Nespoli, avvocato e insegnante di 46 anni che si è spento all'ospedale di Prato dopo una breve malattia. Residente a Montemurlo, dove era sposato con l'assessore Valentina Vespi, insegnava diritto ed economia all'Istituto tecnico Buzzi di Prato. Appassionato di rugby come il padre Luigi, che è stato a lungo preside del liceo classico Cicognini, era molto stimato sia dai colleghi avvocati che dai suoi studenti.

In segno di cordoglio verso la famiglia, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e la Confesercenti hanno annullato la conferenza stampa prevista per questa mattina alle 11.30 sulla caccia al tesoro nei negozi.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI MONTEMURLO. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, la giunta e tutta l'amministrazione comunale hanno appreso con profondo cordoglio la notizia della scomparsa del marito dell'assessore Valentina Vespi, Ettore Nespoli. A strapparlo all'affetto dei suoi cari- questa mattina alle ore 8.25 all'ospedale di Prato dov'era ricoverato - è stato un male incurabile, scoperto solo a fine agosto mentre era con la famiglia in vacanza in Campania. Oltre alla moglie, Ettore lascia i piccoli Dalia, 6 anni e Luigi 4 anni.

«Ci stringiamo a Valentina, ai piccoli Dalia e Luigi e ai genitori di Ettore per questa perdita gravissima, che ci colpisce tutti profondamente. - sottolinea con commozione il sindaco- Ricordo Ettore come una persona intelligente, attenta e sempre disponibile, concretamente impegnato nella vita della comunità. Un uomo che non ha mai fatto mancare il suo ascolto e il suo sostegno a chi aveva bisogno. Ci mancherà moltissimo».

Ettore Nespoli era il figlio dell'ex preside del Cicognini - Rodari, Luigi Nespoli ed avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 14 dicembre. Insegnava discipline giuridiche ed economiche all'istituto Tullio Buzzi di Prato, oltre a svolgere la libera professione di avvocato. Era impegnato nella comunità locale e faceva parte del consiglio del Circolo Arci Tamare Meucci di Montemurlo. Ettore Nespoli si era diplomato al Liceo Classico Cicognini di Prato e laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze. A marzo 2012 si era sposato con Valentina Vespi, conosciuta poco tempo prima durante un' iniziativa di volontariato nei campi confiscati alla mafia promossa dall'associazione Libera di don Ciotti in Sicilia. Ettore e Valentina vivevano a Montemurlo, a pochi passi dal municipio. Ettore Nespoli era anche un grande appassionato di rugby, sport di cui era anche arbitro.