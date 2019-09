Fermato con 100 grammi di cocaina davanti alla Conad delle Fontanelle

PRATO. Lo hanno trovato davanti al supermercato Conad delle Fontanelle con oltre 100 grammi di cocaina, in parte nascosti nella sua auto. Per questo un marocchino di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Iolo e portato alla Dogaia. L'uomo è stato tenuto d'occhio dai militari e fermato nei pressi del supermercato, dove è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina. La perquisizione si è estesa alla sua autovettura. Qui, nascosto nelle bocchette di aspirazione, i carabinieri hanno trovato un sacchetto contenente 60 grammi di cocaina e altre 70 dosi già pronte per la vendita, per un peso complessivo di 43 grammi. Evidentemente lo spacciatore era pronto a smerciare la droga nel giro di poche ore, altrimenti non sarebbe andato in giro con quella quantità di sostanza stupefacente. Ora è a disposizione della magistratura e verrà presto interrogato.