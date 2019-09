Artigiano precipita dal tetto e muore a Galciana

PRATO. Un artigiano romeno di 53 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone industriale in via Pieraccioli a Galciana. L'infortunio mortale sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 18 settembre, mentre era in corso un sopralluogo sul tetto del capannone di proprietà di un immobiliare italiana e affittato a un'azienda cinese, per un problema di infiltrazioni di acqua.

Il recupero della salma dell'artigiano precipitato dal tetto del capannone artigianale

La vittima è il titolare di una ditta che era stata incaricata di riparare il tetto. Sul posto si sono recati il sostituto procuratore Laura Canovai e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro.

In base ai primi rilievi effettuati dai tecnici del Dipartimento di prevenzione, la vittima è caduta da un'altezza di circa 7 metri a causa del cedimento di una copertura in plastica, tipo onduline, ed è morta sul colpo. La salma è stata rimossa dai servizi funebri della Misericordia