“Meraviglia Toscana”, cultura, arte e buon cibo hanno tenuto banco all’Assedio alla Villa - Foto

POGGIO A CAIANO. Cultura, arte, divertimento, buon cibo e tanta partecipazione. È il mix di ingredienti che ha composto la 35ª edizione dell’Assedio alla Villa. La manifestazione – organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano – da venerdì 13 a domenica 15 settembre ha portato nel cuore del Comune mediceo un turbine di spettacoli, performance ed eventi che ha stupito i partecipanti accorsi da tutta la piana ed oltre. Anzi, più che stupito, meravigliato: è “Meraviglia Toscana” infatti il tema dell’edizione 2019, che ha celebrato le eccellenze di una regione ricca di storia.



Quest’anno ricorrono poi i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e dalla nascita di Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana, e proprio ai due personaggi è stata dedicata l’edizione dell’Assedio appena conclusa. Le opere di Leonardo sono comparse come per magia sulla facciata della villa patrimonio Unesco, protagonista assoluta della 3 giorni, grazie alle videoproiezioni creative: dall’Annunciazione alla Gioconda passando per gli studi sul volo del genio dell’umanità. Suggestivo e molto apprezzato lo spettacolo “Leonardo: luce fuori dal tempo”, realizzato in esclusiva per l’Assedio dalle performer Lumen Invoco, che attraverso un mix di fuoco, tecnologia led e video proiezioni ha raccontato le diverse “anime” di Leonardo. Applausi anche per il video “In volo: da Vinci in villa”, proiettato sulla villa: una produzione originale per l’Assedio, è realizzato con i droni è dà vita a uno spettacolare volo che da Vinci plana fino a Poggio a Caiano.



«Abbiamo ricevuto commenti positivi sugli spettacoli di quest’anno – spiega Fi, presidente del Comitato Assedio alla Villa, interno alla Pro Loco di Poggio a Caiano – Segno che sono piaciuti, il che ci rende molto felici perché il nostro obiettivo è riuscire a rinnovare la festa ogni anno, per offrire a chi viene a trovarci un’esperienza sempre diversa e migliore». Spazio anche ai più piccoli e alle famiglie, con i giochi a tema leonardiano e rinascimentale e la mostra alle Scuderie Medicee “Stiamo con Leo”, realizzata dagli alunni delle scuole poggesi. A sorpresa, sabato è arrivato anche WikiPedro, la star del web (e della tv) fiorentina che, con grande simpatia, racconta sui social le bellezze toscane.Tanti i volontari impegnati per la riuscita della 3 giorni: circa 400 quelli attivi tra gli stand enogastronomici, le attività sanitarie, gli ingressi e l’organizzazione. È anche grazie al loro impegno che durante la manifestazione tutto è scorso in maniera serena dal punto di vista della sicurezza.A dare il via all’appuntamento annuale con l’Assedio venerdì era stata, come da tradizione, l’apertura della fontana del Mascherone da parte di Francesco I e Giovanna d’Austria, mentre a chiuderla sono stati i fuochi d’artificio di domenica.

Un momento della manifestazione "Assedio alla Villa" (foto Batavia)

