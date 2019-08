Una chiacchierata musicale fra artisti davvero amici

PRATO. Ci siamo. Parte la quinta edizione di “Settembre. Prato è spettacolo”, il festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato e la Regione Toscana. Questa sera l’apertura della kermesse è affidata ad una anteprima in attesa, domani, del primo concerto in calendario con Gazzelle. Infatti, quest’anno ci sono alcune novità che riguardano “Settembre. Prato è spettacolo”: l’inizio con un appuntamento che non sarà un concerto e la chiusura con l’ultima tappa estiva di Radio Bruno Estate. Ecco allora che questa sera (ore 21,30) piazza Duomo si accende con “A ruota libera”, lo spettacolo diretto dal regista Giovanni Veronesi che sarà sul palco insieme ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, accompagnati dal vivo dall'orchestra “Musica da ripostiglio”.

Per questo spettacolo i posti saranno solo a sedere e la piazza avrà, dunque, una capienza minore rispetto ai concerti (saranno 1500 le sedute disponibili, le stesse che avrà pure la data della Camerata strumentale). I prezzi: 35 euro la poltronissima numerata, 30 euro la poltrona e 25 euro la tribuna non numerata. Il presidente di Fonderia Cultart, Francesco Fantauzzi, ricorda che i concerti si terranno anche in caso di pioggia.

«All’interno di piazza Duomo – spiega – ci saranno i bagni e poi il bar. Per quanto riguarda i biglietti, ogni sera ce ne saranno sempre alcuni disponibili presso la biglietteria all’ex cinema Excelsior in via Garibaldi che apre a partire dalle 18. Gli spettacoli, tranne quello del 1 settembre che inizierà alle 20, sono in programma alle 21,30. L’ingresso in piazza è consentito a partire dalle ore 20. Si raccomanda di non arrivare all’ultimo per non formare delle code. Per quanto riguarda chi arriva in auto – aggiunge Fantauzzi - il mezzo potrà essere lasciato in piazza del Mercato nuovo oppure al parcheggio del Serraglio».

Qui grazie all'accordo con Consiag servizi ci sarà la tariffa speciale a solo 1 euro per tutta la notte, a partire dalle ore 18 fino alle 7 del mattino seguente. Mentre nelle serate di venerdì e sabato, con gli appuntamenti anche a Officina giovani, sarà comodo anche il parcheggio di piazzale Ebensee. Tornando allo spettacolo di questa sera, il primo protagonista è Giovanni Veronesi, che gioca in casa dato che lui è pratese anche se da anni romano di adozione. L’artista insieme ad Haber, Papaleo e Rubini porterà in scena una “chiacchierata musicale” sulla vita, sul cinema, sullo spettacolo e sui mille aneddoti vissuti in quel sottile “confine artistico” che divide la vita e l’arte, realtà e finzione di ogni artista. Lo stesso cast sarà impegnato nella trasmissione “Maledetti amici miei”, da ottobre in prima serata su Rai 2. I quattro artisti sono davvero amici. Uniti da una decennale collaborazione artistica, sono da sempre intimi amici come rivelato qualche giorno fa da Veronesi al nostro giornale. Ed è questa affinità umana oltre che professionale che ha scaturito l’idea di un ennesimo lavoro insieme, stavolta senza macchina da presa ma con il calore e il contatto diretto con il loro pubblico.