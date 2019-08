Un "gioco di gambe" per rubare il telefono cellulare

PRATO. Ha 63 anni ma evidentemente è ancora abbastanza agile il libanese che domenica mattina, 25 agosto, è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di aver rubato un telefono cellulare a un cinese in via Ferrucci. La Questura infatti ha spiegato che il ladro è riuscito a sfilare il telefono cellulare dalla tasca dell'orientale "con un curioso gioco di gambe", per darsi subito dopo alla fuga. Il cinese lo ha rincorso e il ladro ha gettato il telefono cellulare facendo perdere le proprie tracce. Non per molto, però. Pochi minuti dopo è stato rintracciato da una volante in via Boni e portato in Questura. E' in Italia senza permesso di soggiorno, ha un sacco di precedenti penali e attualmente è sottoposto all'obbligo di firma.