Ronn Moss e Luca Calvani, due clienti "speciali" al ristorante La Furba

POGGIO A CAIANO. Il ristorante La Furba di Poggio a Caiano sembra essere diventata una meta di riferimento per i vip che si trovano a passare dalla splendida Toscana e vogliono godersi una cena d'eccellenza in tutta riservatezza, questa volta è stata la volta dell'attoreRonn Moss (Ridge di Beautiful) e dell'attore pratese Luca Calvani. Ronn Moss per dimostrare di avere gradito le squisite pietanze e l'ottimo vino ha donato il plettro con cui suona la sua chitarra, graditissimo regalo per i primi 40 anni di Silvia Piccolantonio.