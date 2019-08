Perde il controllo dell'auto e finisce dentro un negozio

PRATO. Due persone sono rimaste ferite a causa di un incidente dalla dinamica quantomeno singolare che si è verificato nella mattinata di oggi, 16 agosto, in via Toscana. Una donna cinese che era al volante di una Mercedes ha perso il controllo della vettura ed è finita contro la vetrina di un negozio che vende frutta e verdura, colpendo un commesso che si trovava all'interno del negozio. L'uomo, 61 anni, è stato soccorso in codice giallo e portato all'ospedale Santo Stefano. Ferito anche un altro uomo di 36 anni, che è stato soccorso in codice verde. Sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e una squadra dei vigili del fuoco per recuperare il mezzo incidentato. La conducente della Mercedes ha rifiutato il ricovero in ospedale.

I danni provocati dall'auto finita dentro un negozio (foto Batavia)