Morto sulla Ducati a 19 anni: per Mirko lo speciale omaggio dei bikers - Video

PRATO. Tanti motociclisti domenica 11 sul piazzale del Passo della Raticosa, appennino tosco-emiliano, per ricordare il giovane Mirko Camuso, deceduto il 4 agosto con la proprio moto, una Ducati 800 depotenziata, in via del Beccarello a Prato. I “Bikers Love”di Simone Saldi, un amico dei genitori di Mirko, si sono dati ritrovati ieri mattina prima a Prato, al McDonald’s all’entrata di Prato est, poi alle Cure di Firenze con un altro gruppo di centauri per prendere la strada faentina e arrivare prima al passo della Futa e poi a quello della Raticosa. Qui era previsto il raduno dei motociclisti e di chiunque volesse partecipare alla breve cerimonia in ricordo del giovane pratese. In auto, verso le 13 è arrivata anche la famiglia di Mirko e i parenti, tutti abbracciati dal ricordo della giovane vita spezzata una settimana fa.

Al piazzale della Raticosa si sono dati appuntamento motociclisti della Toscana e dell’Emilia, forse centocinquanta persone a gremire il piazzale sul passo appenninico. «Abbiamo ricordato Mirko, questo giovane ragazzo mite e gentile, premuroso e amante della moto come noi», ha detto Simone Saldi di fronte a tutti, poi un minuto di silenzio in ricordo di Mirko e subito dopo i clacson delle moto e il rombo della Kawasaki z 900 del fondatore dei “Bikers Love”.

I bikers che domenica 11 agosto si erano dati appuntamento davanti al Mc Donald's per il motoraduno in ricordo di Mirko Camuso (foto Batavia)

Alla cerimonia, nata spontaneamente in questa calda giornata d’estate, i genitori del giovane pratese sono voluti stare assieme, commossi, con i tanti amici di Mirko che si sono ritrovati al Passo della Raticosa. «Parlando anche con Massimo, il padre di Mirko, crediamo che sia fondamentale fare dei corsi per educare giovani e non, chi lo voglia, all’uso di una moto, a viaggiare in sicurezza, a spendere forse qualche euro in più ma a proteggersi e a rendersi sicuri nel guidare una motocicletta», ha detto ancora Simone Saldi. Dopo la cerimonia di una mezzora circa sul Passo della Raticosa, i centauri hanno proseguito sulle loro strade. Al rientro verso Firenze e Prato, sull’appennino tosco emiliano si è formata una lunga coda di motociclisti.