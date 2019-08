Don Ilunga: "Mi chiamavano scimmia, il razzismo nasce in famiglia"

PRATO. Ne è passato di tempo da quando, alla metà degli anni Ottanta, l’allora giovane seminarista Jean Jacques Ilunga provava a scambiare una banconota da diecimila lire in un bar del centro di Prato e per tutta risposta gli ci sputavano sopra congedandolo con un “ciao scimmia”.



Ne è passato di tempo, ma secondo Jean Jacques, ora parroco a San Paolo, la situazione anziché migliorare è peggiorata, anche per colpa di tanti sedicenti cristiani, come ha cercato di spiegare in una lunghissima lettera all’amico Sandro Veronesi che è stata pubblicata lunedì sul Foglio.



In quella lettera don Ilunga, 58 anni, originario del Congo, in Italia dal 1981 e a Prato dal 1984, ha raccontato cose che non aveva ancora mai raccontato pubblicamente. Tra queste la scena del bar. Prato, 1985. Ma potrebbe essere presa tranquillamente da un film come “Mississippi Burning”.«Entro nel bar per farmi cambiare diecimila lire - racconta ora Jean Jacques, seduto a un tavolino di via Vittorio Veneto - e il barista mi dice che devo consumare, oppure andare in bagno pagando 500 lire. Scelgo il bagno. Quando torno la banconota è ancora dove l’ho lasciata e il barista dice a un ragazzo di controllare se ho sporcato in bagno. Quello senza nemmeno alzarsi dice che “la scimmia ha fatto la pipì per terra e ha sputato nel lavandino”. Io capisco che non è più uno scherzo e dico al barista che se non voleva cambiarmi i soldi poteva dirlo subito. L’altro dice che devo pagare e sputa sulla banconota. Era tutto quello che avevo...».Quel giorno Jean Jacques conobbe un amico, il barista di un locale vicino, che andò a farsi cambiare le diecimila lire. C’erano già gli euro, invece, nel 2006, quando l’allora parroco di Migliana fu oggetto di pesanti insulti razzisti perché si azzardò a chiedere che spostassero le macchine che intralciavano l’ingresso in chiesa. E nel 2008, quando un ospite della parrocchia gli tirò contro una damigiana perché Jean Jacques aveva preso le difese di un gruppo di scout sentendosi poi dire di tornare al suo paese.«Non direi, anzi direi che è aumentata l’intolleranza (non verso di lui, a giudicare dai tanti che lo salutano passando sul marciapiede, ndr), di pari passo al peggioramento della situazione economica. È peggiorata anche la fede. C’è chi contesta il Papa quando cita il Vangelo, ma stiamo scherzando? La gente viene meno alla messa e io questo non lo vivo come un dramma, ma come una maggiore responsabilità verso chi ci viene, verso questo cristianesimo più adulto. E poi ci sono preti che sostengono Salvini e le sue politiche, una cosa incredibile. Sì, sono un po’ deluso dai cristiani».«Quando sono arrivato a Prato stavano arrivando i primi cinesi e posso capire, anche se non giustificare, la rabbia di chi perdeva il posto di lavoro e doveva dare la colpa a qualcuno. Ma quando questa intolleranza passa da una generazione all’altra, dai padri ai figli e ai nipoti, allora diventa preoccupante. Molti ragazzi sono intolleranti o razzisti perché crescono in famiglie intolleranti. Oggi molti si sentono autorizzati a dire cose di cui ieri si sarebbero vergognati».«C’è un piano giuridico, legittimo, e un piano che riguarda le coscienze individuali. Nessuna legge può vincolare la mia coscienza e in certe situazioni la disobbedienza civile è l’unica risposta. Andrei due volte in galera per una cosa del genere».«Credo che il problema sia l’atteggiamento di molti italiani, un atteggiamento di chiusura e di paura che definirei rinunciatario. L’idea che lo Stato o un uomo forte debbano risolvere tutti i nostri problemi. L’idea di votare sempre contro qualcuno e non per qualcuno o qualcosa. Si accontentano che Salvini non spenda un euro per l’accoglienza dei profughi, senza poi chiedersi se li spenderà per gli italiani o non li spenderà affatto. Ai richiedenti asilo che incontro dico di avere rispetto per il luogo dove sono arrivati, di non pretendere, di non avere fretta».«Per circa tre anni ho avuto della animatissime discussioni con un signore molto distinto che si presentava puntualmente alla mia porta, si faceva accogliere e lentamente snocciolava la sua litania razzista. La prima volta che mi ha umiliato ho avuto la tentazione di spaccargli la sedia in testa. “Ma lei cosa prova quando guarda una scimmietta?” mi chiese. “Quando la vede allo zoo sente quel maltrattamento sulla sua stessa pelle?”. Mi sono sempre chiesto che tipo di pelle avesse l’amico razzista per non accusare mai il colpo. La pelle dura ce l’ho anch’io. Quando è deceduto, questo amico ha lasciato detto di essere messo in bara senza scarpe. E così fu fatto. Io feci questa preghiera al signore: “Vedi Signore, si è già tolto le scarpe, quindi è pronto per vivere in Africa. Mandalo lì per fargli provare cosa significhi essere nero”. Il razzista non ti sceglie mai a caso. Ti seleziona quando è sicuro che sei debole mentre lui si trova in condizione di farti veramente male. Il razzista è consapevole che un giorno potrebbe toccare a lui diventare fragile e ritrovarsi nella condizione più bassa della scala umana. Quando si muove non perde tempo umiliandoti perché sei povero; punta sull’orgoglio, cerca l’offesa sull’origine e il colore della pelle; gli piace farti sentire uno scarto».«Quando ero studente di teologia a Roma un compagno di seminario originario della Sardegna si avvicinò a me e mi disse: “Senti amico, io parlo spesso di te alla mia famiglia, ai miei zii e ai cugini. Ora mia nonna ha più di 80 anni e ha espresso il desiderio di non morire senza aver mai visto da vicino un nero. Insieme ai miei genitori abbiamo pensato di invitarti a casa nostra. Conoscendo le tue difficoltà economiche, ti paghiamo noi il biglietto della nave”. Divertito e incuriosito da questa richiesta, accetto. Arrivati in Sardegna, in un paesino piccolissimo con poche decine di abitanti, prima di accogliermi nella casa paterna il mio amico mi fa sostare nella casa di un altro suo parente che stava di fronte. Così la vecchia nonna poté guardarmi da una finestra e decidere lei di incontrarmi quando era pronta. Il giorno dopo avvenne il primo contatto ravvicinato con la nonna. Ricordo la perplessità negli occhi dell’anziana signora che tremava come una foglia per l’emozione. E la sua mano fredda che piano piano si scaldava».«Fu quando vidi per la prima volta un albino. In Africa nascere albino è la peggiore delle disgrazie. In alcune tribù gli albini vengono letteralmente uccisi perché considerati demoni. Ero piccolo il giorno che strinsi per la prima volta la mano di questo amico dalla pelle bianchissima che viveva sempre nascosto dentro casa. Ero stato preparato da un piccolo stratagemma di mio padre. Visto che circolavano le voci secondo le quali toccare gli albini era una maledizione, mio padre ci aveva educati dicendoci che la maledizione cadeva su chi non accettava di stringere la mano agli albini».A proposito dei ragazzini intolleranti che crescono in famiglie intolleranti. —