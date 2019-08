Mirko è morto il giorno prima di dare l'esame per la moto

PRATO. Un ragazzo taciturno, di quelli tranquilli, molto legato alla famiglia. Era così Mirko Camuso. Che adesso, per quel destino infame che nel tardo pomeriggio di domenica lo ha sbalzato dalla sua moto e fatto cadere sull’asfalto di via del Becarello all’estremo margini est del Macrolotto Due, non è più. La sua corsa si è fermata a 19 anni, compiuti lo scorso 13 luglio, con ancora tutta la vita davanti. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia che si sono susseguiti sui social network e tante le persone e i giovanissimi amici e compagni di scuola dell’istituto Buzzi che hanno portato il loro saluto nella villetta di viale Borgo Valsugana 60, proprio di fronte all’ingresso del liceo Copernico, dove la salma di Mirko è esposta da ieri pomeriggio, 5 agosto. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa parrocchuale di Santa Maria della Pietà.

«Ancora non ci credo che sia successo – commenta addolorata Lea Tommasi, amica della famiglia Camuso, composta, oltre che da Mirko, da mamma Lucia, babbo Massimo e dal fratellino di 11 anni – Con i genitori ci conosciamo da 20 anni e Mirko l’ho visto nascere. Era un ragazzo tranquillo, per niente scapestrato, di quelli “di famiglia”. Aveva cominciato ad uscire con gli amici solo da un paio d’anni, prima stava sempre a casa con i genitori: dove andavano loro lì era lui».

Leggi anche Muore ragazzo di 19 anni in un incidente stradale

La passione per le moto, quella, ce l’aveva da sempre: aveva cominciato con il motorino 50 e il patentino, poi, compiuti 16 anni, era passato alla moto 125 da cross (con la patente A1) e adesso aveva ottenuto come regalo dai genitori una Ducati hypermotard 800, per guidare la quale stava prendendo la patente A2 (dopo aver preso nel frattempo anche quella per l’auto). Fatto l’esame di teoria, Mirko aveva in tasca il foglio rosa e poteva già circolare. Avrebbe dovuto sostenere l’esame di pratica proprio ieri, 5 agosto, il giorno dopo l’incidente fatale. «Ho i messaggi dove Mirko mi chiedeva di prestargli le protezioni per l’esame – racconta incredulodel gruppo Bikers Love, con cui ogni tanto il 19enne usciva in moto – Guidava tranquillo, non era uno spericolato. Anche con noi, che siamo un po’ più grandi, andava piano. Era un ragazzo umile, positivo, a cui non piaceva fare il “buffone” ed era prudente alla guida». Nulla quindi lasciava presagire una simile tragedia.

«Ci eravamo salutati 2 giorni fa, augurandoci buone vacanze – continua Lea Tommasi – La mamma e il fratellino sarebbero dovuti venire poco dopo a trovarmi in Puglia e lui sarebbe rimasto a Prato per stare con gli amici. Era contento di aver preso quella moto. Non mi sembra ancora possibile».

Mirko frequentava il Buzzi e avrebbe dovuto sostenere l’esame di riparazione a settembre per entrare in quarta (era bocciato due volte prima di scegliere l’istituto tecnico), mentre alle medie aveva frequentato le Fermi. Oltre alla scuola e alle moto, nella sua vita c’era anche il tennis, sport che praticava. Tutta la famiglia, che prima abitava in piazza delle Medaglie d'oro, si era appena trasferita nella villetta a schiera di viale Borgo Valsugana. «Era un momento felice per loro – ricorda Marisa Ricigliano, amica dei Camuso – Mirko era molto legato alla sua famiglia. Era un ragazzo a primo impatto timido e riservato, ma molto dolce». «Mirko era bravo, educato – afferma Dana Alshare, molto vicina ai Camuso – E guidava piano. Anzi, io spesso dicevo ai miei figli: “Guardate com’è prudente lui quando porta la moto, imparate”. I suoi genitori sono sconvolti».