Sessantenne si ribalta con l'auto a Tavola

PRATO. Sembrava un grave incidente per la dinamica, ma per fortuna le conseguenze per il conducente di 60 anni dell’auto ribaltata in via Martino Meucci a Tavola alle 17,20 di oggi, mercoled' 17, sono state lievi: l’uomo è stato ricoverato in codice verde al Santo Stefano. Sul posto Polizia municipale, Vigili del fuoco e un’ambulanza.