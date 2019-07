Ruba alla Coop e morde un vigilante: arrestata

In manette una donna di 45 anni fermata mentre tentava di allontanarsi con generi alimentari per 13 euro

PRATO. Una donna albanese di 45 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di rapina impropria. La donna è stata bloccata sabato mattina, 13 luglio, mentre tentava di allontanarsi dalla Coop di via Valentini dopo aver rubato generi alimentari per 13 euro. Ma quando un addetto alla vigilanza le ha intimato di fermarsi la donna lo ha preso a calci e poi lo ha morso a un braccio. Si è reso necessario l'intervento di un secondo addetto alla vigilanza, in quel momento libero dal servizio, per impedire alla donna di allontanarsi fino all'arrivo di una volante della polizia. La donna ha passato il fine settimana nelle celle di sicurezza della Questura e oggi, 15 luglio, difesa dall'avvocato Antonio Bertei, è comparsa davanti al giudice che convalidato l'arresto e ha messo la donna agli arresti domiciliari.