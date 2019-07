Un’attrice e modella di Prato scelta per la pubblicità de I Gigli

PRATO. Il Centro Commerciale I Gigli è “ganzo”, è un posto dove “ci si becca” e i saldi, iniziati proprio pochi giorni fa, sono “abbestia”. Parola di Gigliola, la testimonial che più toscana di così non si può, protagonista della campagna pubblicitaria de I Gigli. Fresca e allegra, la campagna è firmata Jack Blutharsky, l’agenzia pubblicitaria bolognese che cura l’immagine dei Gigli da anni. Le fotografie sono firmate da Anna Breda, la fotografa di moda (ha collaborato con “Vogue”) che per la prima volta ha accettato di lavorare in un centro commerciale e hanno il volto dell’attrice e modella pratese Nadia Ricci che interpreta una irresistibile Gigliola.

Nadia Ricci è, tra l’altro, da sempre una frequentatrice de I Gigli. La scelta è ricaduta su di lei proprio per la sua capacità innata di rendere simpatica e accattivante una donna trendy e alla moda con un linguaggio giovane ed evocativo della territorialità.

Elegante e raffinata, diretta nel linguaggio, la Gigliola è l’amica della porta accanto con la quale andare a fare acquisti al centro commerciale o una passeggiata alla scoperta delle ultime occasioni e novità fashion. La Gigliola “ci garba” e le sue storie “toscanissime”, sono protagoniste in questi mesi sui canali social Facebook e Instagram de I Gigli.

«Abbiamo deciso di puntare sulla valorizzazione del territorio – spiega il direttore de I Gigli, Antonino D’Agostino – e del suo perfetto connubio con il Centro Commerciale. Le espressioni toscane che appaiono nella campagna a corredo delle foto, oltre a essere spontanee, vanno a sostituire i termini glamour e non italiani molto spesso utilizzati nel mondo della moda, con un risultato ironico e divertente. La Gigliola porta i visitatori alla scoperta de I Gigli con quel suo modo tutto toscano di raccontare i momenti di shopping e di svago». –