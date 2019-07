Milano Unica celebra le nostre eccellenze e le quaranta candeline di Pratotrade

PRATO. Metti un angolo di Pratotrade in quel di Milano, aggiungi una torta di compleanno con 40 candeline e l’evento è fatto. Sono lontani i dissapori del 2008, quando Prato Expo fece le valigie da Milano Unica provocando il malumore di tanti industriali pratesi. I tempi sono cambiati. Undici anni dopo, l’anniversario di Pratotrade si festeggia nella kermesse milanese dei tessuti, la vetrina più importante a livello nazionale che da martedì 9 luglio vedrà schierati 72 produttori pratesi. È all’edizione numero 29 di Milano Unica che sarà ripercorsa la storia del consorzio pratese di Confindustria che aggrega il top dei lanifici del distretto.

Auguri, Pratotrade. L’evento “on tour” di Milano Unica, il viaggio nelle origini dell’eccellenza tessile che è un appuntamento fisso della fiera estiva, dedicherà la serata inaugurale di martedì alla Toscana. Sarà riprodotto un “museo a cielo aperto” delle città che traboccano di arte e cultura, fra cui Prato con la sua tradizione di tessuti che strizzano l’occhio al riuso ed economia circolare. E in questo contesto s’inseriscono i festeggiamenti per i 40 anni di Pratotrade, con il taglio della torta di compleanno offerta agli ospiti. «Milano Unica è la naturale evoluzione di Prato Expo, è la fiera dei pratesi» sottolinea il presidente di Pratotrade, Maurizio Sarti. Un atto di fede verso Milano Unica che sta per aprire i battenti fra mille incognite per un mercato dei tessuti dall’andamento piuttosto fiacco. Il primo test fieristico (salone Blossom a Parigi) è stato però incoraggiante.

New entry e defezioni. Fra i ritorni “eccellenti” nella pattuglia dei pratesi quello del lanificio Zanieri, storico produttore di tessuti con una lavorazione a ciclo completo. Manca all’appello il lanificio Luigi Ricceri, presenti i nomi specializzati nell’invernale e nella moda femminile.

Se il lanificio Mario Bellucci vuole stupire con l’inserimento della baby alpaca nella prima collezione invernale firmata dal nuovo tecnico Alessandro Benucci, la Dinamo Contemporary Fabrics punta su una rivisitazione in chiave contemporanea dei jacquard, com’è nelle corde del lanificio guidato da Sandro Ciardi. «Abbiamo cercato di tecnicizzare queste tipologie di tessuti puntando sulla ricerca di finissaggi particolari», racconta Ciardi. L’ecostenibilità è ormai la bandiera della Marini Industrie di Montemurlo. «La proposta ecosostenibile – sottolinea il patron Riccardo Marini - racchiude ormai tutta la nuova collezione».

Frena l'export. Secondo i dati di Confindustria il 2018 si è chiuso con una media di +3,2% di produzione industriale e +0,2% di export. Proprio l’export ha iniziato a tirare il freno, rallentando nell'ultimo trimestre del 2018 (-0,7% tendenziale) e nel primo trimestre 2019 (-1,3%). Il mercato più critico? La Germania, che rappresenta il 13% dell'export dei tessuti di Prato.

Chi partecipa. Ecco l’elenco delle 72 aziende di Prato e provincia partecipanti a Milano Unica. Airontex, Ala Campolmi (Tessuti Iannuzzi), Alberto Badazzi, Alibi, Archè, Arpatex, Bartolini, Be.Mood, Bianco Tessuti – Pooltrend, Cafissi, Ciatti e Baroncelli, Comistra, Compagnia Tessile, Dbs Tessuti, Delfi, Dinamo Contemporary Fabrics, Duemilagori, Duesse, Fabrica Tessuti, Felt, Free Style, Free Time Zoepprintex, Furpile Idea, In.tes.pra, Inseta, Inwool Jersey, Ipet, Lady V, Landini, Lanificio Becagli, Lanificio Bisentino, Lanificio Breschi, Lanificio Cangioli 1859, Lanificio Cangioli Sushi Shirt, Lanificio Corti Marcello, Lanificio Europa, Lanificio Faliero Sarti, Lanificio Balli, Lanificio Faisa, Lanificio Fortex, Lanificio Giannetti, Lanificio Lamberto, Lanificio Roma, Lanificio Zanieri, Le Tinte by Stylem Italia, Leomaster – Capritex Tess, Lineaesse Lds, Manifattura Emmetex, Manifattura Tessuti Pantex, Manfattura Tessili La Torre, Manteco, Mapel, Marini Industrie, Mario Bellucci, Milior, Morganti Brunetto, Notessili, Nytro & Kivanc, O’Jersey, Picchi, Pontetorto, Pratofabrics by Pratofinish, Pyramide, Smi Tessuti, Stampa Textyl, Stylem Italia, Target Tessuti a maglia, Tessilgodi, Texco, Trapuntificio Toscano, Vallombrosa, Viscotex.