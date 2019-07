Torna nel negozio dove ha già rubato e viene denunciato

Fermato un trentottenne italiano che il 7 giugno aveva portato via due scatoloni di articoli per il piercing da Angel Mercatone in via Roma

PRATO. E' tornato sul luogo del "delitto" ed è stato denunciato per un furto compiuto un mese prima. Protagonista del curioso episodio un uomo di 38 anni che nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio è stato notato dal titolare cinese del negozio Angel Mercatone di via Roma 76. Il negoziante lo ha riconosciuto come lo stesso uomo che lo scorso 7 giugno si era reso responsabile di un furto molto particolare: aveva portato via due scatoloni pieni di articoli per il piercing, per un valore di 800 euro. Quando il titolare lo ha visto si è ricordato delle immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza e ha chiamato la polizia. L'uomo è stato fermato mentre era ancora all'interno del negozio e non aveva rubato nulla. E' stato dunque riconosciuto formalmente dal titolare e denunciato a piede libero per il furto del 7 giugno. Forse pensava che si fossero dimenticati di lui, ma non è stato così.