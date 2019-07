Stanca di minacce e angherie fa arrestare il figlio di 50 anni

PRATO. La vicenda è di quelle tristi di violenza domestica, come tante, troppe, se ne consumano a ritmo quotidiano nell’ambito di famiglie spesso insospettabili. Questa volta i protagonisti, vittima e carnefice, non sono coniugi o conviventi, oppure fidanzati lasciati. Ma un’anziana madre da tempo vittima di angherie, aggressioni e umiliazioni da parte del figlio che vive con lei. Le motivazioni, come spesso avviene in casi come questi, sono legati ai soldi: lui non ne ha, non lavora, nonostante l’età. Ma ne ha bisogno per vivacchiare di espedienti e andare a ubriacarsi. L’uomo ha cinquant’anni suonati, la mamma 78.

Abitano in un appartamento della zona est di Prato, quella comunemente, con buona dose di pregiudizio, è da molti considerata un quartiere “bene”, di ricchi benestanti. Giovedì scorso, 4 luglio, al culmine dell’ennesimo di una serie di episodi di vessazioni per le quali la donna aveva già denunciato il figlio, lei ha deciso di chiamare i carabinieri, questa volta per farli intervenire direttamente a casa. Quando i militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Prato sono intervenuti a casa di madre e figlio, l’uomo non si è per nulla intimorito, continuando ad inveire contro la mamma nonostante la presenza degli uomini in divisa.

Per lui questa volta sono scattate le manette. Il magistrato di turno Massimo Petrocchi ha chiesto e ottenuto ieri la convalida dell’arresto. Ora il cinquantenne, che deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, si trova agli arresti domiciliari, mentre la madre si è trasferita da un’altra figlia che abita fuori Prato. Dalle indagini è emerso che varie volte l’anziana è andata al pronto soccorso a farsi medicare e, più di recente, è stata anche ricoverata per due settimane a causa dello stress provocato dalla situazione familiare. Nonostante i ricoveri e le denunce dell’anziana mamma, l’uomo ha proseguito nel suo comportamento.