Ispettrice nominata assessore: il comandante della Municipale si dimette in segno di protesta

PRATO. Andrea Pasquinelli non è più il comandante della polizia municipale di Prato. Nella mattinata di oggi, 4 luglio, Pasquinelli ha convocato tutto il personale nella sede del Comando, in piazza Macelli, per annunciare le sue clamorose dimissioni dall'incarico, che avranno effetto dal prossimo 15 settembre. All'origine della sua decisione, ha spiegato, c'è la nomina come assessore alla Sicurezza di Flora Leoni, che fino a poche settimane fa era in servizio come ispettrice proprio al comando della polizia municipale.

"Niente di personale - chiarisce Pasquinelli - Quello che mi è parso profondamente sbagliato è che si sia nominato un assessore "tecnico", quando invece serviva, com'è sempre stato in passato, un assessore "politico". Qui al comando di tecnici ne abbiamo anche troppi. Serviva un soggetto che fornisse un indirizzo politico, obbiettivi e priorità. Come raggiungerli poi è un lavoro che spetta a noi tecnici. Lo stesso Aldo Milone era un politico che non si è mai permesso di dare indirizzi tecnici. Invece quella presa dal sindaco Biffoni è una scelta disgregante che ci rende ridicoli. Rischia di far passare il messaggio che la nostra struttura, la polizia municipale, sia un posto pervaso dalla politica, dove è sufficiente levarsi il cappello per passare dal ruolo di ispettore a quello di assessore. Non ci dimentichiamo che la Municipale assolve anche a funzioni di carattere statale e ha bisogno di preservare la sua autonomia".

Per ribadire che nei confronti del nuovo assessore non c'è nulla di personale, Pasquinelli ricorda che è stato lui, comandante della Municipale dal 2008, a dare alla stessa Leoni un incarico di posizione organizzativa ("prima donna al comando"). "A lei l'ho detto chiaramente fin dal primo giorno - spiega l'ormai ex comandante - la sera che ho saputo della scelta fatta dal sindaco, e l'ho detto anche al sindaco. Gli ho ricordato che sarebbe stato meglio tenere fuori la politica dalla polizia municipale".

Il sindaco però, com'era prevedibile, non l'ha presa bene. Sapeva che la situazione stava precipitando e così, a stretto giro di posta, ha diffuso una nota molto dura nei confronti di Pasquinelli. "Rispetto la decisione del comandante Pasquinelli di rimettere le proprie dimissioni - si legge nella nota - e procederemo con un concorso per la selezione del nuovo comandante, anticipando di qualche mese ciò che comunque avremmo fatto anche in vista del pensionamento di Pasquinelli nel 2020. Sulla scelta degli assessori, siano essi tecnici o politici, la decisione è del sindaco, non dei dirigenti.e ricordo al comandante che sono ben altri gli atteggiamenti che minano la credibilità del Corpo".

"Qualunque sia il motivo alla base della decisione del comandante ne prendo atto, anche se mi stupiscono certe affermazioni. In questi anni ho sempre dimostrato stima e fiducia nel comandante e ne ho sempre sostenuto l'operato e la competenza e resto convinto che Andrea Pasquinelli resti il miglior comandante che Prato abbia potuto avere - sottolinea Biffoni -. Adesso guardiamo avanti, perché il comando è composto di tante donne e uomini che ogni giorno lavorano con il massimo impegno per la nostra comunità e continuerà ad essere così anche con il futuro comandante". Gli uffici procederanno in tempi brevi al bando per il nuovo comandante.

La clamorosa decisione di Pasquinelli ha anche un prezzo economico non indifferente: il comandante dimissionario rimarrà senza stipendio dalla metà di settembre fino al 1° settembre dell'anno prossimo, quando andrà in pensione.