Fallito Lanificio Tessiltime, all’asta tonnellate di pezze

PRATO. Pezze arrotolate in cotone, viscosa, poliammide: è il lotto di tessuti più piccolo, dal peso di 1.650 chilogrammi. Altri 3.473 chilogrammi di pezze da tingere giacciono ancora nei magazzini della rifinizione Ciampolini. E poi 36 gabbie in ferro con rotoli di tessuto e altri materiali vari come scaffali, casse e tirelle campionario. C’è un pezzo di storia dell’operosità tessile pratese nell’asta che sarà battuta il 30 luglio prossimo.

Ma soprattutto, c'è l’amarezza dei creditori che sanno di non poter incassare nemmeno le briciole dal fallimento del lanificio Tessiltime di Cafaggio.

Fallimento dichiarato dal tribunale di Prato il 20 febbraio scorso ma già nel giugno 2018 il Tirreno raccontò la parabola di questo piccolo ma storico lanificio sempre presente alle fiere di settore (Milano Unica e Première Vision) e che, a un certo punto, inviò una lettera ai fornitori e clienti per informarli dell’attività cessata e del passaggio a una società affittuaria.

Non ebbe un epilogo felice nemmeno l’operazione dell’affitto del ramo d’azienda: all’epoca si costituì la International Textile, la società affittuaria legata alla stessa famiglia d’imprenditori cui faceva capo la Tessiltime (Gattai e Meoni).

Naufragato ogni tentativo di salvataggio, oggi il debito della Tessiltime ammonta a circa due milioni di euro. Soldi che mancano nelle casse di quei terzisti pratesi che avevano tessuto o rifinito per la Tessiltime e che, per via del fallimento, hanno visto sfumare. Si parla di nomi di aziende storiche e strutturate nel distretto come rifinizione Ciampolini, tessiture Iannuzzi e Penelope, tra l’altro quest’ultima reduce da una procedura di ristrutturazione del personale.

Così racconta al Tirreno uno dei creditori coinvolti, che avrebbe dovuto riscuotere circa 50mila euro.

«Non è la prima volta che chiude un lanificio a Prato. Ma questa vicenda fa rabbia soprattutto per la mancanza di comportamento etico da parte dell’azienda che ha subito chiuso e riaperto con una nuova ragione sociale».

All’epoca anche Confindustria Toscana Nord intervenne con un richiamo all’etica “bacchettando” certi comportamenti poco etici e trasparenti lungo la filiera tessile.

Lasciare il chiodo e non pagare i terzisti, infatti, significa mettere in ginocchio pezzi di filiera e privarli di iniezioni di liquidità. Tutto questo quando negli ultimi cinque anni s’è abbassato il sipario su altri lanifici storici che però avevano sempre pagato tutti i creditori senza confluire in altre società.

Nomi di realtà prestigiose messe in liquidazione come Linea Tessile Italiana e il lanificio Caverni & Gramigni.

Tornando alla Tessiltime, la vendita dei beni mobili di proprietà del lanificio fallito è fissata per il 30 luglio alle 10.

Il curatore fallimentare è il commercialista Paolo Biancalani e il prezzo base dell’asta per l’intero lotto è 15mila euro.