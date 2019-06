Caldo torrido: sabato 29 e domenica 30 massimo di rischio di incendi boschivi

La Protezione Civile di Prato ha già allertato per questo le squadre della Vab e i volontari del Centro di Scienze Naturali di Galceti

PRATO. A causa del clima torrido, per oggi, sabato 29, e domani è stato segnalato dalla Regione Toscana il livello massimo di rischio di incendi boschivi: la Protezione Civile ha già allertato per questo le squadre della Vab e i volontari del Centro di Scienze Naturali di Galceti e ricorda che dal 24 giugno al 31 agosto è in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e l'utilizzo di fiamme libere su tutto il territorio.