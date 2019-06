Silli: «Patetico e stomachevole prendersela con gli alleati»

PRATO. Da quando all’inizio di del mese di maggio il deputato Giorgio Silli ha lasciato Forza Italia, dopo una militanza ventennale, per entrare nel gruppo misto è diventato forse suo malgrado il punto di riferimento di tanti profughi, quelli che abbandonano una barca apparentemente sull’orlo del naufragio. Ora, passate le elezioni amministrative, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lasciando intendere che su quella barca forse potrebbe risalirci, se cambiasse la rotta o il timoniere.. Partiamo dal risultato delle elezioni. Se lo aspettava?



«Sapevo che Forza Italia, in quelle condizioni, era destinata a sfracellarsi. Mi ha un po’ sorpreso che tanti elettori di centrodestra, a Prato, non siano tornati a votare per il ballottaggio».



«Non sopporto chi, con il senno di poi, si scaglia contro gli alleati. Lo trovo patetico e stomachevole. Erica Mazzetti (la coordinatrice provinciale di Forza Italia che ha dato la colpa alla Lega, ndr) non è stata la sola. Non puoi dare la colpa, il giorno dopo, a chi è stato tuo alleato fino al giorno prima».«Io stesso ho sostenuto la candidatura di Rita Pieri, ma arriva un momento in cui, se hai il 3%, devi guardare i numeri e prenderne atto. Del resto è stata la stessa Forza Italia a buttare la palla in tribuna chiedendo che a decidere fosse il nazionale. E se non volevano stare con la Lega potevano andare da soli, anche se questa ipotesi non è mai stata all’ordine del giorno. Teniamo conto poi che Forza Italia ha eletto un consigliere a Cantagallo, e a Montemurlo non è riuscita nemmeno a presentare la lista...».«Non è mica colpa mia se gli elettori hanno seguito me e non hanno seguito il partito...».«Certo, secondo me è contendibile, ma se dovessimo assistere a una pantomima come quella che è successa a Prato ci meritiamo di essere presi a calci dagli elettori».«Per ora sto nel gruppo misto e porto avanti i punti del mio programma, ma è chiaro che è un momento, non penso di starci tutta la vita. Di certo farò quello che mi dicono i miei elettori».«Considero la Lega e Fratelli d’Italia partiti seri e amici, però sto osservando con attenzione l’ennesima proposta di rinnovamento di Forza Italia. Ci sono tanti liberali e moderati come me che non hanno più una casa e la stanno cercando. Guardiamo ancora a Forza Italia, ma temo che se non arrivano segnali in tempi rapidi quello in corso rischi di essere l’ennesimo maquillage. Forza Italia senza Silvio Berlusconi è impensabile, ma dopo 25 anni serve un meccanismo di selezione della classe politica».«Io mio malgrado rappresento tanti fuoriusciti da Forza Italia e vengo continuamente contattato. A dire il vero sono tutti abbastanza scettici. Però il 6 luglio sarò alla convention di Giovanni Toti (che lancerà la candidatura del presidente della Liguria alle primarie, ndr), forse parlerò. Un segnale di cambiamento potrebbe essere il congelamento delle cariche nazionali e dei vertici regionali, l’ho detto anche ieri in televisione (era ospite a L’aria che tira su La7, ndr). Chissà che non si vada in questa direzione alla fine. Non c’è niente di personale in questo, bisogna prendere atto dei numeri».«Chi crede nell’ottimismo e nella razionalità ha bisogno di una casa, di un partito vero, dinamico e con una linea chiara - ha detto Silli in tv - Per cambiare marcia servono fatti e, per convincere milioni di elettori che Forza Italia è pronta a mettersi in discussione e sta parlando davvero di futuro, il primo passo, la prima dimostrazione da dare ai tanti che si sono allontanati, sarebbe il congelamento dei vertici regionali e locali del partito».