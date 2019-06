Mulinaccio Estate: spettacolo, musica e mostra mercato

La rassegna promossa dal Comune di Vaiano e organizzata dal gruppo Over 50 per quattro giovedì sarà ospitata dalla villa di Vaiano

Il sindaco di Vaiano Primo Bosi e e il presidente dell’associazione Over 50 Andrea Neri

VAIANO. Torna per il secondo anno ad animare le calde serate 2019 Mulinaccio Estate, la rassegna promossa dal Comune di Vaiano e organizzata dal gruppo Over 50 che per quattro giovedì sarà ospitata dalla villa di Vaiano.

“Quattro occasioni per divertirsi nel giardino della vila, con il panorama della valle a fare da cornice - sottolineano il sindaco Primo Bosi e il presidente dell’associazione Over 50Andrea Neri – Il successo dello scorso anno ci ha spinto a riproporre la formula, che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo intrattenimento per tutti i gusti”.

La rassegna alla villa del Mulinaccio è solo una parte del ricco programma che l’amministrazione ha messo in piedi per il luglio 2019 con la collaborazione di numerosi partner. In programma ci sono due mostre, Acquarellando di Gianni Prologo alla Badia di Vaiano e Forme del Tessile di Fiorenzo Buti al Municipio, i mercoledì del Centro commerciale naturale che dal 3 luglio vedranno i negozi aperti fino alle 24 e una serie di iniziative, il 70esimo compleanno del Comune di Vaiano che si celebrerà l’8 luglio e poi spettacoli, proiezioni, concerti, sagre e manifestazioni sportive.

Si parte, come si diceva, con le iniziative del Mulinaccio. Vediamo il programma delle serate, che hanno anche uno scopo benefico. Il ricavato andrà infatti all’ATT, l’associazione per la lotta ai tumori toscana.

Primo appuntamento giovedì 27 giugno. Dalle 20 apericena (12 euro senza prenotazione) e bar. Alle 20.30 dimostrazione hair style con i parrucchieri di Vaiano e alle 21,30 lo spettacolo Cantautorando di Artemente, dedicato all’associazione Futuro di Giulia, che aiuta i malati oncologici e le loro famiglie con particolare attenzione nei confronti dei bambini.

Secondo appuntamento giovedì 4 luglio. Dalle 20 saranno funzionanti il bar e la mostra mercato dei negozianti del Centro commerciale naturale di Vaiano nel giardino della villa. Alle 20.30 Paella e sangria (obbligo di prenotazione al 335 7766741 o al negozio di via Braga 89). Alle 21,30 serata spagnola Passion gitana, con il gruppo di ballerine di Flamenco.

L’11 luglio dalle ore 20 apericena (12 euro senza prenotazione) e bar e mostra mercato dei negozianti del Centro commerciale naturale di Vaiano nel giardino della villa. Alle 21,30 spettacolo del gruppo musicale Creme caramel, che vinsero Castrocaro nel 1978 e adesso, grazie al leader del gruppo Piero Rondelli, si sono riuniti e hanno ripreso a suonare insieme. Propongo no un repertorio di revival della musica anni ‘70 e ’80. Alle 22.30 lo spettacolo musicale continua con B-Boomers, gruppo rock di Vaiano.

Ultimo appuntamento giovedì 18 luglio con l‘apericena, sempre dalle ore 20 (12 euro senza prenotazione) e bar. Alle 21.30 lo spettacolo del gruppo di Vaiano la Stanza della musica, 12 musicisti per una carrellata a spasso nel tempo e nei generi musicali.