ll meccanotessile ha fame di tecnici

PRATO. Alla Unitech Industries sono benvenuti i tecnici avviatori e trasfertisti. Alla Laip invece, se gli affari continuano ad andare bene, potrebbero aver presto bisogno di un tecnico elettronico. Alla Dell’Orco & Villani è oro la figura del tornitore tradizionale: è come cercare un ago nel pagliaio. Fame di tecnici e ingegneri è quella che lamentano tre delle 48 aziende del comparto meccanotessile pratese con la valigia pronta per Itma, la fiera più grande del settore che aprirà i battenti il 20 giugno a Barcellona. Una valigia carica di macchinari di nuova generazione per l’industria tessile, con alta specializzazione.

La fiera. Macchine per il finissaggio, filatura e torcitura rappresentano il core business della produzione meccanotessile del distretto. «Soprattutto nel finissaggio, il 2017 e il 2018 sono stati anni di buoni investimenti nella zona di Prato», fa sapere Marco Becheri, coordinatore del gruppo meccanotessili di Confindustria Toscana Nord nonché titolare della Laip. Quarantotto pratesi rappresentano una goccia nel mare magnum degli espositori di Itma (quasi 1.700), lo zoccolo duro del “made in Italy” rappresentato da 360 aziende. Nel caso della Laip, specializzata in macchine per tintoria, il 45% del mercato è interno: il 60% di quest’ultimo è pratese. Gli incentivi dell’industria 4.0 sono stati una boccata d’ossigeno per rinnovare il parco macchine anche nel distretto tessile. Fa economia circolare da 55 anni la Dell’Orco & Villani che produce impianti per il recupero di scarti tessili. Le loro sfilacciatrici sono uniche in Italia, servono a rigenerare vari materiali per ottenere fibra da abiti usati, ritagli e cascami. «Con la nostra produzione portiamo l’economia circolare nel tessile», sottolinea l’imprenditrice Sara Dell’Orco. Dagli stabilimenti della Unitech di Montemurlo partirà per Barcellona una nuova linea di garzatrici e spazzolatrici ad alto risparmio energetico. «Si sta creando una relazione virtuosa con le aziende tessili pratesi che ultimamente hanno fatto diversi investimenti», fa sapere Andrea Piattelli, socio del gruppo Unitech.





Che al meccanotessile pratese serva personale specializzato emerge da un’indagine di Confindustria. Nel giro dei prossimi due anni, verranno a mancare addetti al montaggio e al collaudo, progettisti e disegnatori. Non solo. Anche gli operai specializzati sono molto richiesti: montatori e assemblatori, manutentori, programmatori Plc. E il periodo di crisi fra il 2007 e il 2010 ha bloccato le assunzioni: molte aziende si ritrovano a non avere fra i propri dipendenti la fascia d’età fra i 40 e 50 anni. Occhi puntati sull’istituto Marconi che forma le nuove leve del meccanotessile. «Solo negli ultimi quattro mesi abbiamo realizzato col Marconi cinque diverse iniziative» fa sapere sempre Dell’Orco. I frutti si vedono: le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 al Marconi sono in sensibile aumento.

Gli investimenti dei cinesi. Altro che macchine usate o di bassa qualità, magari importate dalla Cina. Sta crescendo una nuova generazione di imprenditori cinesi che lavorano a Prato, titolari di stamperie e tintorie ben strutturate, che non badano a investimenti quando si tratta di modernizzare il proprio parco macchine. Se è vero che negli ultimi due anni le aziende italiane hanno ricominciato a comprare dai produttori meccanotessili pratesi, fra i promettenti acquirenti si affacciano sulla scena gli imprenditori cinesi di Prato. La conferma arriva dall’imprenditore Andrea Piattelli del gruppo Unitech, vicepresidente di Acimit, associazione dei costruttori italiani di macchinari per l’industria tessile.

«I loro investimenti – spiega Piattelli – si concentrano soprattutto nei macchinari per finissaggio e nobilitazione». E sono investimenti da diverse migliaia di euro. Ma c’è di più. Il sentore è che le lavorazioni orientali possano spostarsi a monte della filiera visto che, ultimamente, si sta manifestando un certo interesse di potenziali acquirenti cinesi per le sfilacciatrici prodotte dall’azienda Dell’Orco & Villani di Capalle.

Intanto scatta il conto alla rovescia per la fiera Itma, dal 20 al 26 giugno: da Barcellona si attendono ordini e contatti proficui per gli industriali pratesi, soprattutto con l’arrivo di potenziali nuovi clienti esteri considerando che, nel 2018, l’export ha superato i 91 milioni e vede la Cina come primo mercato: seguono, a ruota, Stati Uniti, Sudamerica, India. Asia, Europa e Americhe costituiscono per l’export del meccanotessile pratese rispettivamente il 36% (-4% nel 2018), il 33,6% (-9% nel 2018) e il 27,9% (+ 50%).

Gli stabilimenti del meccanotessile pratese sono 25, per un totale di 410 addetti, cui si aggiungono altre 70 realtà produttive con ulteriori 300 addetti (dati Istat), per lo più officine artigiane produttrici di componentistica. I ricavi delle 25 imprese produttrici ammontano a 150 milioni e sono raddoppiati nell’ultimo decennio: secondo l’indagine del centro studi di Confindustria Toscana Nord, l’incremento è stato del 5,78% nel 2016, del 4,20% nel 2017 e del 5,43% nel 2018.

Si profilano però nuvole all’orizzonte: il 2019 si è aperto con una leggera contrazione del –1,70% che non fa ben sperare per i prossimi mesi.