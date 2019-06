L’innovazione digitale di TT Tecnosistemi passa anche da articoli hi-tech rigenerati

PRATO. Lo hanno ribattezzato “Ict del cardato” ma il nome è provvisorio. Omaggio al distretto che 35 anni fa diede casa alla TT Tecnosistemi. È l’alternativa “ecologica” all’acquisto di computer nuovi. È economia circolare come quella che ruota intorno al ciclo tessile ma serve a riportare a nuova vita gli apparecchi digitali. La Tecnosistemi ne rigenera cinquemila all’anno fra computer, tablet e telefonini in disuso provenienti dalle aziende clienti. Pezzi riciclati e “ricondizionati” che sbarcheranno sulla piattaforma di commercio on line del sito aziendale, rimessi in funzione grazie alle mani dei detenuti della Dogaia: l’idea, infatti, è quella di coinvolgerli. I prodotti hi-tech “rigenerati” sono nel core business di Tecnosistemi da almeno 15 anni. Se se ne aggiungono altri venti e si fa la storia dell’azienda, nata il 13 giugno del 1984.

Fra i fondatori c’era lui, Riccardo Bruschi, perito informatico, che in 35 anni ha messo su un piccolo impero di 150 persone che prevede di chiudere l’anno con un fatturato di 49 milioni di euro. «Con il progetto dell’Ict del cardato – spiega – vogliamo lasciare qualcosa della nostra esperienza sul territorio, seguendo la strada dell’economia circolare». I detenuti saranno formati a distanza in “smart training” con soluzioni di realtà virtuale immersiva e interattiva. In occasione del 35esimo compleanno, Tecnosistemi ha dato la possibilità a clienti e fornitori di immergersi in 35 anni di storia che, nel mercato dell’innovazione digitale, sono un’era geologica: è stato il sindaco Biffoni a tagliare ieri il nastro del nuovo quartier generale di via Rimini, dove si sono aggiunti altri 1. 100 metri quadrati di superficie per un totale di 5. 500 metri quadrati.

Il passato. Un’azienda che vanta clienti del calibro di Ansaldo Energia, Esaote, Finmeccanica, Autostrade per l’Italia, Sofidel, spaziando fra vari settori industriali, pubblica amministrazione, istituti scolastici. A proposito di scuole, colpisce un aneddoto raccontato da Bruschi per far capire quanto la tecnologia accorci le distanze. È servita a far sì che a Marettimo (Egadi), un ragazzino potesse seguire a distanza le lezioni. Era il figlio del fornaio, impossibilitato a recarsi nella terraferma. In collegamento con una scuola media di Bagno a Ripoli, c’è riuscito grazie alla tecnologia Lim. Era il 2002: si iniziavano a vedere le prime lavagne interattive.

S’indossa il visore e l’affascinante viaggio nel mondo virtuale è assicurato. Con la realtà immersiva il cliente di un’azienda meccanotessile, ad esempio, può risparmiare una trasferta alle fiere del settore. Può scoprire comunque il macchinario che vorrebbe acquistare “interagendo” con l’articolo. Tecnosistemi collabora anche con le catene della grande distribuzione alimentare, mettendo a disposizione l’infrastruttura tecnologica e il software per “mappare” con dei sensori i flussi della clientela nei reparti. E lunedì prossimo una commissione di Bruxelles sarà nella sede di via Rimini per seguire lo sviluppo di un progetto finanziato con fondi europei.

Alla ricerca di personale specializzato. Per fare l’albero… ci vuole una stampante. Parafrasando un famoso brano di Sergio Endrigo, TT Tecnosistemi ha trovato il modo di ripiantificare la Co2 immessa nell’atmosfera con l’utilizzo delle stampanti che vende in giro per il mondo. Nel 2018 sono stati piantati 12.946 alberi pari a diecimila stampanti e 107 milioni di pagine stampate da un centinaio di clienti che si rivolgono all’azienda pratese. «Ai clienti – fa sapere il direttore Marco La Rosa - diamo un certificato di compensazione per misurare le loro emissioni di Co2». Attraverso società specializzate nella piantumazione, gli alberi nascono in Africa e, più vicino, in zone della Toscana come la tenuta di San Rossore. Tecnologia e ambiente a braccetto. «Privilegiamo sempre tecnologie a basso consumo energetico, soprattutto nei sistemi di automazione industriale», fa sapere l'amministratore delegato Riccardo Bruschi. Un esempio sono gli impianti produttivi “green” che l’azienda Sofidel lucchese (produttore dei rotoloni "Regina") ha in Ohio e Oklahoma (Stati Uniti) e attrezzati con la tecnologia "intelligente" di Tecnosistemi.

L’azienda è sempre alla ricerca di personale specializzato: al momento cerca cinque figure fra commerciali e tecnici. I primi, in particolare, dovranno seguire i rapporti con la pubblica amministrazione e i privati. I tecnici invece seguiranno il nuovo progetto del commercio elettronico dei prodotti hi-tech “rigenerati” in rampa di lancio. Ingegneri gestionali, programmatori, periti informatici ma non solo. «Cerchiamo soprattutto persone esperte di processi aziendali - fa sapere Bruschi - e non occorre che provengano specificatamente dal settore Ict».