Aeroporto di Peretola: il Mit sospende il decreto conferenza dei servizi

FIRENZE. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la procedura per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione del decreto di ratifica della Conferenza dei servizi sul progetto di potenziamento dell'aeroporto di Firenze. La decisione, spiega il Mit in una nota, "si rende necessaria a seguito della sentenza del Tar della Toscana" che "ha annullato il decreto di compatibilità ambientale (Via)": la sospensione "varrà - si legge - fino alla definizione del contenzioso".