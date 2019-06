Radio Bruno Estate: passerella dei big della musica in piazza Duomo a Prato

PRATO. Il Radio Bruno Estate, lo spettacolo musicale con protagonisti i big della musica e le loro hit, per la prima volta approda a Prato. La serata di venerdì 6 settembre in piazza Duomo (ore 20) verrà presentata da Alessia Ventura e Enzo Ferrari (ingresso gratuito).Un appuntamento che si prefigge di diventare, ancora una volta, una straordinaria festa dedicata a un pubblico eterogeneo di tutte le età.

Il Radio Bruno Estate rappresenta oggi uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate italiana.

Radio Bruno, con 700.000 ascoltatori nel giorno medio, è prima in Emilia Romagna (davanti anche a tutti network nazionali e alle radio Rai) e conquista numeri sempre più importanti anche in Lombardia e in Toscana.

"Radio Bruno per la prima volta porta a Prato il Radio Bruno Estate - spiega l’ideatore dell’evento e patron dell’emittente,ogni data comporta uno sforzo organizzativo e economico considerevole, ma l’obiettivo è avvicinare gli artisti e le voci della radio al proprio pubblico. Prato è una città bella e accogliente e siamo molto lieti che il Radio Bruno Estate sia incluso nel Festival Settembre| Prato è Spettacolo”.

Anche il Radio Bruno Estate di Prato, come ogni data, sarà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Bruno, in diretta televisiva sul canali 256, in streaming sul portale radiobruno.it e tramite la App gratuita per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente, per ascoltare Radio Bruno e seguire gli spettacoli anche in vacanza! Curano la direzione artistica e la produzione Alessandro Prandi, Clarissa Martinelli e Leonello Viale.

Alla fine di luglio saranno annunciati gli artisti che prenderanno parte alla grande serata.