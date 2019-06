Nella trappola dell’ex Bpvi: «Raggirato da un dipendente»

PRATO. Una prima tranche di rimborso per gli ex azionisti della Banca Popolare di Vicenza, potrebbe arrivare entro la fine del 2020. Non grandi somme, ma il 30 % di quanto speso nell’acquisto delle azioni della banca, per i pratesi la ex CariPrato, al valore nominale di 62,50 euro ciascuna, potrebbe tornare in tasca ai risparmiatori beffati da quello che è stato uno dei più grossi crack bancari italiani, con ancora 7 miliardi di euro di crediti deteriorati iscritti nel bilancio di liquidazione della società. A comunicarlo, è stato sabato 8 il presidente di Confconsumatori toscana, Marco Festelli, durante un incontro con gli stessi ex azionisti che si è tenuto al cinema Ambra di Poggio a Caiano. In questo caso, l’occasione è stata data dalla proiezione del docu-film di Fabrizio Rizzi, giornalista del Quotidiano del Sud, dal titolo “Il buio oltre il risparmio”, in cui si tratteggiano i fatti avvenuti a cavallo del 2010 di almeno quattro banche italiane, fra cui la BPVI, e i loro relativi dissesti economici. Dissesti ricaduti sui risparmiatori, spesso pensionati, in cui soprattutto prima del maggio 2014, dirigenti e impiegati della popolare di Vicenza avrebbero spinto i loro clienti, così hanno affermato le stesse vittime, ad acquistare obbligazioni e azioni di una Banca che stava crollando.

«Tutto questo avveniva spesso con il cosiddetto “mutuo baciato” – ha detto l’avvocato di Prato Alessandro Fagni che segue i soci di Confconsumatori – ossia ti do un mutuo oppure un altro servizio bancario, se acquisti un tot numero di azioni della Banca». Ma non solo, ai clienti veniva proposto anche il finanziamento sull’acquisto delle stesse azioni della Bpvi, guadagnando sostanzialmente più volte sulla stessa operazione», ha precisato l’avvocato. Il 30 % del valore delle azioni acquistate verrà rimborsato dal Governo, ma ancora manca la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della norma precisa che lo attesti.

A Prato, due ex operai tessili di 81 e 80 anni, ambedue di Mezzana, non hanno avuto timori a raccontare la loro storia. I loro nomi sono Edo Rosadoni e Ivo Mancini. «Volevo soltanto una cassetta di sicurezza al costo di 80 euro l’anno e la dipendente della Bpvi, che conoscevo da almeno dieci anni, mi propose che sarebbe stata gratuita se avessi comprato 100 azioni della popolare di Vicenza al costo di 62,50 ciascuna. Non volevo, non mi fidavo, ma lei spingeva per farlo, mi convinse e acquistai, come se ci avessi guadagnato due volte», tutto questo a febbraio 2014 dice Edo Rosadoni, «e poi per concludere, passato qualche mese me ne fece acquistare altre cento, in totale 212 azioni per circa 13mila euro».

Pochi mesi dopo, le azioni della Bpvi crollarono da 62,50 euro cadauna a quota zero. Storia molto simile, quella di Ivo Mancini, in un’altra filiale pratese ma sempre Bpvi. «Agli inizi del 2014 promettendomi un interesse del 3,5 % mi hanno venduto 100 azioni della popolare di Vicenza a 62,50 euro ad azione. Siamo due lavoratori in pensione, piccoli risparmi buttati via, spero che qualcosa torni indietro». Il 30 % di ristorno come tranche iniziale, è solo una parte. Poi vanno avanti le denunce penali e civili dei risparmiatori», ha detto ancora l'avvocato Alessandro Fagni. Solo con la Confconsumatori di Prato, sono circa 100 gli ex azionisti della Bpvi che avranno diritto al rimborso.