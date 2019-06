Accordo alla tintoria Fada, esultano i 33 pakistani

Orari, ferie, malattie: grazie a Si Cobas un’altra ditta cinese è stata regolarizzata. Toscano e Caudiero, nuova vittoria dei due sindacalisti col foglio di via in tasca. Torna la protesta al Panificio Toscano

PRATO. Festeggiano i 33 lavoratori di origine pakistana della Tintoria Fada, di proprietà dell'imprenditore cinese Yu Zhang detto Franco. Grazie allo sciopero che avevano iniziato la settimana scorsa per le condizioni lavorative in cui versavano con anche 12 ore di lavoro giornaliere con un contratto stagionale di 4 ore, sono riusciti ad avere un accordo collettivo con contratto di 8 ore e il rispetto dei diritti minimi sanciti dal contratto nazionale. «In questa modo avranno diritto alla malattia, alle ferie – spiega Luca Toscano, sindacalista Si Cobas – stiamo parlando di diritti minimi che oggi sembrano scontati ma invece in quel settore purtroppo non è così. È una piccola rivoluzione che è iniziata alla Tintoria DL poi adesso è passata alla Tintoria Fada per un totale di 57 lavoratori e sicuramente si espanderà in tutto il settore».

Voi proseguirete nel vostro impegno? «Certamente, perchè io e Sarah Caudiero siamo stati attaccati e quasi criminalizzati – spiega Toscano, ancora sottoposto alla misura del foglio di via del questore – non è possibile che sia l'imprenditore la vittima. Noi cerchiamo solo di portare la legalità e i diritti minimi all'interno di queste aziende. Ora siamo davanti al Panificio Toscano perchè riprende lo sciopero dei lavoratori verso questa azienda, che non è artigianale ma industriale e anche in questo caso siamo in una situazione di irregolarità».

A rimanere sotto il sole di via Onorio Vannucchi, difesi solo da un gazebo bianco di 3 metri per 3, sono 27 lavoratori di origine marocchina, egiziana e molti pakistani. «Questa è la prima giornata di sciopero - continua Sarah Caudiero – dopo un'interruzione di circa sei mesi dove le trattative non sono mai sostanzialmente partite. Viene ancora applicato un contratto da panifici artigianali ed invece questo stabilimento rifornisce catene di supermercati in tutta la Toscana ed ha più di 130 dipendenti e il processo è automatizzato».

Cosa chiedete? «C'era un impegno da parte dell'azienda di rivedere i contratti di inquadramento che sono tutti al minimo – mette in luce Toscano – qualcuno di loro è da 10 anni che lavora qui ma non ha mai avuto nessun aumento». «Ora basta è da 7 anni che lavoro qui – spiega un lavoratore pakistano – e lo scorso anno ci avevano promesso un inquadramento diverso e non è successo niente.

Per questo faremo uno sciopero a oltranza». Ma i due sindacalisti vogliono anche far chiarezza sulla loro posizione: «Siamo ritenuti soggetti non graditi alla città e socialmente pericolosi e per noi la vittoria alla Tintoria Fada è una dimostrazione del lavoro che stiamo facendo nei confronti dei lavoratori – spiegano i due sindacalisti Si Cobas – bisognerebbe conteggiare quanto lo Stato ha recuperato sia dal lato fiscale che contributivo dalle due operazioni che ha interessato non solo i lavoratori iscritti a Si Cobas ma tutti coloro che non erano garantiti. Adesso inizia lo sciopero al Panificio Toscano e non copiamo perchè non sono qui con noi Cgil, Cisl e Uil per chiedere di applicare un contratto nazionale firmato da loro e per rispettare un accordo di secondo livello. Il nostro unico obiettivo è rappresentare i lavoratori».