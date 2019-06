Pieraccioni ospite d’onore del festival dei filmmakers

PRATO. L’apertura della quinta edizione del “Toscana filmmakers festival” è di quelle col botto. Il 10 giugno al Castello dell’Imperatore la manifestazione, che prende il via quel giorno, vedrà come ospite d’eccezione Leonardo Pieraccioni (nella foto) che riceverà il premio speciale cinemaitaliano.info. . Un’edizione, questa, che gli organizzatori definiscono di altissimo livello. Il Toscana filmmakers festival è organizzato da cinemaitaliano.info in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune, diversi gli sponsor della manifestazione.



Gli eventi, tutti a ingresso gratuito e che vanno dal 10 al 14 giugno, si terranno la sera al Castello dell’Imperatore, in caso di pioggia al cinema Terminale. Due i concorsi: “Corto Toscana” (sei cortometraggi in gara) e “Doc Toscana” (tre i titoli in gara).



Intanto, cresce l’attesa per l’arrivo in città di Pieraccioni, il 10 giugno. La serata è per le ore 21 al Castello quando l’attore e regista sarà intervistato da Federico Berti. Al termine della conversazione partirà la proiezione di “Arrivederci Saigon” di Wilma Labate per il concorso “Doc Toscana”. Per la serata è necessario avere il biglietto che potrà essere ritirato gratuitamente sabato 8 giugno a partire dalle ore 18 alla porta del Castello dell’Imperatore. I posti disponibili sono circa 240. L’anno scorso, proprio in questi giorni, Leonardo Pieraccioni era a Prato per girare alcune scene del suo film “Se sono rose”, che sarà proiettato sempre al Castello domenica 16 giugno all’interno della rassegna estiva curata dal cinema Terminale.I direttori artistici del festival sonoche ricordano come si tratti di un evento unico a livello regionale e che le precedenti edizioni hanno richiamato gente da tutta la Toscana. La serata di mercoledì 11 (con inizio ore 21,30) vedrà la proiezione di tre corti in gara, “Come la prima volta” di Emanuela Mascherini, “Non è una bufala” di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici e “Krenk” di Tommaso Santi. Poi la proiezione di “Beo” di Stefano Viali e Francesca Pirani per il concorso “Doc Toscana”.Il 12 è dedicato ache verrà premiato come miglior autore toscano dell’anno per il film “Dafne”. Il regista incontrerà il pubblico e poi verrà proiettato “Dafne”.Giovedì 13 si inizia alle 18 ma al Terminale con la proiezione de “Gli ultimi butteri” di Walter Bencini. Alle 21,30 al Castello altre proiezioni (“Far Eat” di Cristina Puccinelli, “The last lesson” di Francesco Borchi e “Unfolded” di Cristina Picchi) alle quali si aggiungono degli eventi speciali ( “N” di Iacopo Di Girolamo e “Venere vincitrice” di Massimo Smuraglia).Giovedì 14 serata conclusiva con la cerimonia di premiazioni dei concorsi (la giuria è composta da Giovanni Cioni, Jacopo Payar, Simona De Simone). A seguire proiezione di “Forse è solo mal di mare” che vede come protagonista Francesco Ciampi e la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta. Girato a Linosa, è prodotto da imprenditori pratesi. Soddisfatto l’assessore alla cultura Simone Mangani di come sia cresciuta la manifestazione. —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI To.