Nasconde la cocaina dietro le siepi delle Cascine di Tavola

PRATO. Un marocchino di 35 anni è stato arrestato per spaccio di droga. L'uomo è finito nel mirino dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo, che lo hanno seguito per alcuni giorni nella zona delle Cascine di Tavola. Nell'ultimo pedinamento i militari hanno sorpreso il marocchino mentre prendeva degli involucri contenenti cocaina dietro a una siepe del parco. Perquisito, l'uomo aveva con sé altri involucri, sempre contenenti cocaina. L’arrestato è stato condotto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di essere giudicato per direttissima nel Tribunale di Prato.