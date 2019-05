Ventiseienne arrestato per maltrattamenti alla moglie

MONTEMURLO. martedì 28 maggio i carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino kosovaro 26enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari. Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata a seguito di denuncia presentata dalla moglie, da cui emergeva che lo stesso l'aveva sottoposta ad assoggettamenti psicologici e fisici messi in atto con aggressioni verbali e fisiche, spesso alla presenza dei figli minori. La vittima, che aveva recentemente richiesto l’intervento dei militari perché l’uomo nell’ultimo litigio le aveva provocato lesioni, ha trovato il coraggio di aprirsi e raccontare la sua triste storia ai militari della Tenenza di Montemurlo. Si sono occupate del caso due marescialle in sevizio a Montemurlo, specificamente preparate sugli episodi di violenza di genere, le quali sono riuscite ad entrare in empatia con la donna, fornendole tutto il supporto necessario e facendole capire di potersi fidare di loro. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, informata dei molteplici episodi di violenza, sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto al Gip del Tribunale di Prato il provvedimento cautelare, emesso in tempi rapidissimi, e l’uomo, tratto in arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Prato.