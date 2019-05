Incidente in via Berlinguer a Montemurlo

MONTEMURLO. Un tamponamento avvenuto intorno alle 10 di stamattina, 29 maggio, in via Enrico Berlinguer, all'altezza del supermercato Coop, ha provocato un forte rallentametno del tarffico per permettere prima ai vigili urbani di effettuare i rilievi per accertare le eventauli responsabilità e poi al carro attrezzi per rimuovere i mezzi coinvolti non più in grado di ripartire. Alla base dell'incidente sembra ci sia stata una distrazione da parte di uno dei due conducenti. Per fortuna solo feriti lievi. Il traffico regolamentato dalla Polizia municipale a senso unico alternato su un'unica carreggiata per circa un'ora è potuto proseguire regolarmente non appena sono stati spostati i due veicoli, che stavano procedendfo in direzione Prato, dopo che sono stati effettuati i rilievi di legge.