PRATO. Cambio ai vertici del comando provinciale dei vigili del fuoco. Oggi, martedì 28, si è svolto nella sede centrale del comando, alla presenza dei funzionari e del personale operativo ed amministrativo, il passaggio di consegne tra il comandante uscente ingegner Giancarlo Cuglietta, per andare a ricoprire l'incarico di comandante a Terni, e il nuovo dirigente architetto Maria Francesca Conti, proveniente dalla direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana. E' la prima donna al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato.

L'architetto Maria Francesca Conti ha iniziato la propria carriera nel 1998 presso il comando di Sassari come funzionario poi nel 2009 come vice comandante provinciale del fuoco di Sassari e nel 2011 come incarico di direttore vice dirigente presso il comando provinciale dei vigli del fuoco di Imperia. Ha partecipato a numerose attività di soccorso e alle principali emergenze nazionali, dai terremoti Abruzzo, Emilia e del centro Italia, alle alluvioni e dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio nazionale. Dal primo gennaio 2017 è stata promossa a primo dirigente e viene assegnata alla direzione generale dei vigili del fuoco della Toscana.