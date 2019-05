Duello fra Biffoni e Spada, si va verso il ballottaggio: segui la diretta

Otto candidati in lizza per la guida del Comune di Prato, 179 sezioni da scrutinare

PRATO. E' cominciato lo spoglio delle schede elettorali per le amministrative nelle 179 sezioni pratesi. Sono otto i candidati in lizza per la poltrona di sindaco. Dopo lo scrutinio di 103 sezioni si è delineata una sfida aperta fra Matteo Biffoni (centrosinistra) e Daniele Spada (centrodestra) proiettata verso il ballottaggio del 9 giugno: Biffoni ha raccolto una percentuale del 47,6% e Spada il 35,1%. Sotto le due cifre Maiorello (M5S), Aldo Milone (Prato libera e sicura), Marilena Garnier (due liste civiche), Mirco Rocchi (Prato in Comune), Emilio Paradiso (Lega Toscana), Roberto Lido Daghini (Comunisti pratesi).