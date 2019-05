Alle 12 affluenza stabile rispetto alle precedenti elezioni

PRATO. Le operazioni di voto nel Comune di Prato per le Elezioni amministrative ed Europee 2019 sono state ufficialmente e regolarmente aperte alle 7 di questa mattina in tutti i 179 seggi elettorali. Si vota dalle 7 alle 23, in un'unica giornata, e lo scrutinio per le Europee inizierà alla chiusura dei seggi, stasera alle 23, mentre quello per le elezioni comunali si svolgerà a partire dalle ore 14 di lunedì 27 maggio. Alle 12.00 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato è stata del 20,41%, pari a 27.555 elettori. Alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative ed europee del 25 maggio 2014 si erano recati alle urne 27.985 elettori, ovvero il 20,52% dei votanti. In tutto gli aventi diritto al voto nel comune di Prato sono 131.284 per le elezioni europee e 134.991 per le amministrative.

Il sindaco e candidato sindaco del Pd Matteo Biffoni al voto

Il candidato a sindaco del centrodestra Daniele Spada subito dopo aver votato

I cittadini possono richiedere il duplicato della tessera elettorale all'ufficio elettorale ed il rinnovo della carta di identità all'ufficio anagrafe di piazza Cardinale Niccolò 13. Entrambi i servizi sono garantiti anche dagli uffici decentrati che rimarranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

Il prossimo comunicato con i dati sull'affluenza alle urne è previsto dopo le 19.00, ora della seconda rilevazione. I dati, costantemente aggiornati, possono essere seguiti sulla rete civica Ponet http://www.po-net.prato.it/elezioni/2019/comunali-europee/