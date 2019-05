Autocarro in bilico rischia di precipitare su un'abitazione

VERNIO. C'è mancato davvero poco perché un furgoncino non precipitasse nel giardino di una casa, col rischio che travolgesse la stessa abitazione. L'autocarro, trasportante ghiaia e sabbia, intorno alle 12,20 di oggi, sabato 25, è rimasto bloccato con due ruote nel vuoto in localittà Terrigoli, sulla regionale 325, dopo essere finito fuori strada. Nessuna conseguenza per l'autista, ma un bel lavoro per le squadre intervenute per la rimozione. Per rimuovere l'autocarro sono intrervenuti i vigili del fuoco di Prato e del distaccamento di Montemurlo, nonché i vigili del fuoco e della Polizia municipale della Valbisenzio. La strada è stata temporaneamente interrotta e il traffico da e per Vernio è stato deviato sulla provinciale 2 Migliana-Schignano.

