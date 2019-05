Piano di recupero delle Badie: consegna entro un mese

PRATO. A un anno dalla firma della convenzione tra Comune di Prato e Cap sia vvia verso la conclusione il cantiere del Piano di recupero che va a riqualifcare un'ampia area in zona Le Badie compresa tra via de Sanctis, via delle Badie, via Edison e via del Lazzaretto. Durante il sopralluogo di questa mattina mattina con il sindaco Matteo Biffoni e il presidente di Cap Giuseppe Gori è atato fatto il punto della situazione sull'andamento dei lavori che, in pochi mesi, hanno permesso di riqualificare un'ampia area e la viabilità della zona. Già completati i due parcheggi e la realizzazione della pista ciclabile, in via di ultimazione tutto il nuovo asse stradale, mentre nelle prossime settimane saranno terminate le piantumazioni, in particolare dell'area destinata a boschetto urbano che alberi a tre diverse altezze.

La vasta area compresa tra via de Sanctis, via delle Badie, via Edison e via del Lazzaretto si estende per circa 15.600 metri quadri. L'intervento ha previsto la rimodulazione di tutta la viabilità limitrofa. Questo lotto di intervento ha permeso la realizzazione di due parcheggi, uno nella parte nord e uno nella parte sud, per un totale di quasi 170 nuovi posti auto, per dare risposta alla mancanza di parcheggi nella zona; inoltre viene realizzata un'area a verde verde pubblico e spazi alberati per un totale di circa 8mila metri quadri. Infine verrà fatta una rivisitazione della viabilità per rendere più agevole e sicuro il transito.

Il parcheggio a nord, pubblico e accessibile da via delle Badie, è dotato di aiuole a verde intervallate agli stalli delle auto che consentiono l'inserimento di impianti luce e di alberature, per permettere un benefico ombreggiamento delle auto. Nella parte centrale di verde verranno piantumate circa 180 alberature a medio e alto fusto. L'altro parcheggio pubblico, con accesso da via de Sanctis, è stato costruito sulla restante porzione meridionale del lotto.

Anche le aree di confine, immediatamente a sud del parcheggio, sono destinate a verde pubblico con folte alberature distribuite su una superficie di circa 8000 metri quadri. In totale verranno quindi piantate circa 400 nuove piante.

La nuova area è interamente circondata da una pista ciclabile che collega la parte nord a quella sud andandosi a ricongiungere poi con le piste già presenti in viale Ferraris, completando così il collegamento del quartiere con il centro storico.

Infine, viene rivista interamente la viabilità. La sede stradale di via De Sanctis è stataà spostata di un metro e mezzo dalle abitazioni ed è stato realizzato un ampio marciapiede corredato da alberature. Inoltre, è stata ampliata la rotonda presente sull'incrocio con via delle Badie per rendere più agevole e sicuro il transito. Un'ulteriore rotonda è stata realizzata all'incrocio fra via De Sanctis e via del Lazzeretto, permettendo così l'eliminazione dello stop per chi proviene da est per rendere l'attuale incrocio più sicuro.