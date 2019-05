Boom dei risparmi dei pratesi in banca: in quattro anni sono cresciuti del 24%

PRATO. Un tesoro nascosto negli istituti bancari del Pratese da quasi quattro miliardi e mezzo di euro. I dati sui depositi, forniti dalla Banca d'Italia, dicono questo. I sei comuni della provincia (ad eccezione di quello di Cantagallo, per il quale non sono disponibili le rilevazioni) fanno registrare un risparmio record, che supera quello totalizzato da molte altre aree della Toscana. Ma il dato, relativo all'ammontare delle risorse messe da parte da famiglie e imprese del territorio al 31 dicembre 2016, è ancora più impressionante se si mette a confronto con quanto totalizzato quattro anni prima. A fine 2012, infatti, la ricchezza affidata agli istituti bancari sfiorava appena i tre miliardi e seicento milioni di euro. In questo relativamente breve lasso di tempo i risparmi sono aumentati, dunque, di quasi il 24%. In assoluto novecento milioni di euro.

Ma si può andare ancora oltre, inserendo un ulteriore dato a corredo che si evince dalle rilevazioni effettuate a cadenza annuale dall'Agenzia delle Entrate. Se si va a vedere, infatti, la situazione dei redditi in provincia si scopre che l'assegno medio è sì aumentato nel medesimo periodo (cioè tra il 2012 e il 2016), ma di appena l'8,9%: da 18.997 euro a 20.698 euro. Tralasciando il fatto che questo rialzo rappresenta solo una parte della ricchezza persa dallo scoppio della crisi economica, è evidente che la crescita dei risparmi ha viaggiato quasi tre volte più velocemente di quella dei redditi.

Questa disparità da una parte conferma la propensione al risparmio degli italiani e nella fattispecie degli abitanti del territorio: sembra, infatti, che la scarsa fiducia in ciò che riserva il futuro condizioni pesantemente la capacità di spesa e spinga in maniera forzata ad un continuo accantonamento di ciò che si riesce a mettere da parte. Anche se non va dimenticato che l'indicazione più chiara che arriva attiene alla iniqua distribuzione della ricchezza. Perché a fronte di una larga fetta della popolazione che tutto sommato dal 2008 in poi ha visto erodersi il proprio potere d'acquisto, c'è evidentemente una minoranza che invece ha ricavato benefici.

I quasi 900 milioni di euro in più depositati in banca da contribuenti e aziende della provincia di Prato lo dicono lunga su questo fenomeno. E nessun comune, seppure esistano delle variazioni anche consistenti, è esente da tale trend.

Il risultato più impressionante in termini percentuali è quello di Montemurlo, dove la crescita dei depositi bancari tra 2012 e 2016 arriva addirittura a superare il 43%. Qui, dove il reddito medio è aumentato nello stesso periodo del 10,3%, sono stati risparmiati quasi 90 milioni di euro in più. Significa che il deposito medio pro capite è passato da 27.679 euro a 39.728 euro.

Negli altri comuni (con l'unica eccezione di Carmignano, dove si registra un +5,6%) si supera il 20% di crescita dei versamenti allo sportello. A Vaiano si raggiunge il 26,5%, più del triplo dell'aumento del reddito medio. Mentre i contribuenti vedevano rivalutarsi le “buste” di nemmeno 1.800 euro, riuscivano a mettere in banca oltre 5mila euro in più. Discorso simile si può fare per Poggia a Caiano (+23,8% dei depositi a fronte di un +8,2% del reddito medio) e Vernio (+21,3% contro un +10,2%).

Infine, il comune di Prato. Anche nel capoluogo la crescita dei risparmi supera il 23% in quattro anni. In assoluto la cifra è da capogiro: si passa, infatti, dai 2,9 miliardi di euro del 2012 ai 3,6 miliardi di euro del 2016. Il tutto mentre il reddito medio cresceva di appena il 7,2%, cioè di 1.600 euro.