Oltre cento appuntamenti nell'estate pratese

PRATO. Tre mesi con oltre 100 appuntamenti. Sono i numeri del calendario della “Prato Estate” presentato dall’assessore alla cultura Simone Mangani. Il programma parte a giugno e finisce ad agosto. Protagonista assoluta sarà la musica, ma ci sarà spazio anche per il teatro, incontri, spettacoli, danza. Quest’anno tanti artisti famosi arriveranno a Prato. Da Enzo Gragnaniello a Mariella Nava, Leonardo Pieraccioni e Dacia Maraini, Ginevra Di Marco e poi il già annunciato Yann Tiersen. L’assessore Mangani ricorda come a gennaio e febbraio ci sia stato l’avviso pubblico per gli eventi legati all’estate. Le proposte sono arrivate da circa 100 soggetti (anche più di una per soggetto).

«Non tutte sono state selezionate – specifica Mangani – ma quelle che vedremo a partire da giugno. Alcuni appuntamenti sono quelli dell’amministrazione comunale, altri di soggetti terzi ai quali il Comune dà un contributo».

I costi: 73mila euro per gli allestimenti, 22mila euro per la promozione, 12mila euro la Siae e 175mila per gli appuntamenti. «Quello che caratterizza Prato Estate è che il 99% degli eventi è ad ingresso gratuito – specifica l’assessore - Questo perché vogliamo che il festival sia fruibile a tutti. Ci sono degli appuntamenti a pagamento ma il costo del biglietto è simbolico».

Tante date, quindi, e tanti luoghi: Corte delle sculture, Castello dell’Imperatore, Ex Fabrica, centro Pecci, Palazzo Datini, vari chiostri, giardini e anche fuori dal centro. L’apertura del cartellone è col botto: il 4, 5 e 6 giugno nella Cattedrale di Santo Stefano Franco Ricordi, filosofo, attore e regista (è stato il direttore del teatro stabile d’Abruzzo) terrà una letcura Dantis. E il 3 giugno preapertura sempre con Ricordi che a Palazzo Pretorio presenta il suo libro “Filosofia della Commedia di Dante”. Il 7 e 8 giugno a Officina giovani arriva Cirk fantastik con una rassegna di circo contemporaneo.

L’11 giugno è la volta di Mariella Nava, che alle ore 21 si esibirà nella saletta Campolmi tra le sculture dell’artista Monica Antonelli, mostra che inizia l’8 e va avanti fino al 13 giugno. Il 12 giugno arriva un’altra grande donna: Dacia Maraini. La scrittrice sarà alla Corte delle sculture e si tratta dell’appuntamento conclusivo della XXV rassegna “Libri d’Italia. Il 27 (ingresso a pagamento) la Corte delle sculture ospita i “Massimo volume” in concerto e il 3 (biglietto 9 euro) evento da non perdere con “In viaggio coi poeti” con un grande artista come Enzo Gragnaniello che si esibirà insieme al Solis string quartet. E poi il 31 luglio la talentuosa Ginevra Di Marco che canterà Tenco.

Ma la Prato Estate è anche un festival che abbraccia altri festival come il “Viaccia festival” e il “Toscana filmmakers festival” che quest’anno vedrà come ospite d’eccezione Leonardo Pieraccioni che il 10 giugno (ore 21) sarà al Castello dell’Imperatore. Per questa edizione gli organizzatori comunicheranno sul sito www.pratoestate.it le modalità di ritiro dei biglietti (gratuiti). Probabilmente verranno consegnati due giorni prima dell’evento proprio davanti al Castello. Quindi le persone potranno andare secondo gli orari che verranno definiti, mettersi in coda e ritirare il ticket. I posti disponibili sono 244. A Pieraccioni verrà consegnato il premio “Cinemaitaliano.info” come miglior autore toscano.

Grande musica al Centro Pecci

Tra gli appuntamenti da non perdere quello al Pecci con il concerto di Yann Tiersen (ingresso a pagamento) e quello di J Mascis che fa parte del Festival delle Colline, il cui programma compare all’interno della Prato Estate, quindi con Ben Ottewell, Fabio Concato, Olivia Sellerio, China – garden e Win Mertens. Yann Tiersen suonerà il 10 luglio alle 21.30, ingresso 40 euro. Il concerto di J Mascis, musicista e cantautore statunitense, sarà alle 21,30 del 12 luglio. I concerti di Poggio a Caiano: 3 luglio Ben Ottewell (ore 21,30-Chiesa di Bonistallo); Fabio Concato (9 luglio ore 21.30 , Villa Medicea, Poggio a Caiano); Olivia Sellerio (16 luglio ore 21,30, Villa Il Cerretino).