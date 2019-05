Aumentano gli incidenti, crollano le multe per eccesso di velocità

PRATO. Aumentano gli incidenti stradali, con 9 morti contro i 5 del 2017, diminuiscono le multe (117.418 contro i 149.883 del 2017), con un vero e proprio crollo di quelle per eccesso velocità. È il bilancio della Polizia municipale del 2018 presentato nella mattinata di venerdì 17 in occasione del 188° anniversario del corpo.

Una festa che si è svolta in una location particolare: l’azienda Mérieux NutriSciences Italia, in via Marradi, un’eccellanza pratese nel campo dell’analisi alimentare, sensoriale e cosmetica presente in 22 Paesi del mondo con 700 laboratori e che effetua test per la grande distribuzione, ma anche grandi marchi come Barilla. Durante la cerimonia sono stati consegnati gli encomi e le lodi agli agenti che si sono distinti per le azioni portate a termine.

Incidenti in aumento

Gli incidenti nel 2018 sono stati 1.431, 61 in più rispetto all’anno precedente, pur non superando i numeri del 2016, anno nero. Quelli con feriti sono stati 43 in più, i mortali 4 in più. Fra i decessi, 6 conducenti, 2 pedoni e uno ciclista. La tipologia d’incidenti più comune è lo scontro frontale, la causa dell’incidente nettamente prevalente è la distrazione alla guida, seguita dal mancato rispetto dello stop. La strada nettamente con maggiore incidentalità è il viale Leonardo Da Vinci (Declassata) con 81 incidenti, di cui 53 con feriti. Seguono via Pistoiese, via Firenze e via Roma. In 41 ipotesi è stata accertata la correlazione tra l’abuso di alcool e l’incidente ed in 32 casi la violazione si è verificata di notte. Sono 46 i casi di reati di fuga o omissione di soccorso.

Il comandante Andrea Pasquinelli durante la sua relazione

Meno multe

Come detto, i verbali per infrazioni al codice della strada sono in calo di circa 30.000, un trend iniziato nel 2017. Come ha evidenziato il comandante Andrea Pasquinelli nella sua relazione, diminuiscono rispetto agli anni precedenti gli accertamenti sul superamento dei limiti di velocità a causa del mutato orientamento giurisprudenziale in materia - dopo lo stop agli autovelox da parte della Cassazione - ma restano costanti la sosta selvaggia, l’occupazione abusiva degli spazi riservati agli invalidi (oltre 450 violazioni) e le soste sui marciapiedi (oltre 1.700), la mancanza della copertura assicurativa (650), l’omessa revisione (quasi 1.100) e l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida (oltre 350). «Prato non è – ha detto Pasquinelli – o almeno non è solo, precarietà, sfruttamento del lavoro irregolare, teatro di tragedie del e sul lavoro - come troppo spesso viene rappresentata - ma una realtà produttiva di prima grandezza nel panorama nazionale, il più importante distretto tessile europeo».

Encomi e lodi

Sono 18 i riconoscimenti complessivi assegnati, 9 encomi e 9 lodi. Gli encomi solenni sono andati a Leonardo Corsini, Paolo Scandagli, Federico Gualtieri, Andrea Mantero, Massimiliano Passi, Maria Pia Santi, Federica Di Meo, Francesco Saurino, Ombretta Allegretti. Le lodi sono andate invece a Leonardo Fabbri, Patrizia Baroncelli , Simona Bardazzi, Gabriele Begliomini, Antonella Tempestini, Chiara Biagioli, Paola Casini ,Daniele Michelini e Massimiliano Bernardini.