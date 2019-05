La gaffe del sottosegretario: "Prato, una piccola cittadina"

Valanga di commenti ironici dopo il post su Facebook di Carlo Sibilia (M5S) in occasione della sua iniziativa elettorale in città

PRATO. "Una piccola cittadina". Sono bastate tre parole al sottosegretario all'Interno, il deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia, per far arrabbiare tanti pratesi che l'hanno messo in croce nei commenti sui social network. Un "epic fail", si potrebbe definire l'uscita di Sibilia che, in occasione della sua visita a Prato il 9 maggio, nel corso della quale ha incontrato anche la prefetta Rosalba Scialla, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post di questo tenore: "Oggi in Prefettura a Prato l'incontro per parlare di sicurezza e illegalità. Prato è una piccola cittadina ma attira interessi economici a livello internazionale. Il ministero dell'Interno ha quindi intenzione di potenziare la sicurezza. Nel mese di febbraio a Prato sono arrivati 14 poliziotti e ci auguriamo che, grazie anche alle risorse della finanziaria, ci possano essere nuovi innesti per una città più sicura".

Ora, definire Prato, che ha quasi 200.000 abitanti, è la seconda città della Toscana e la terza dell'Italia centrale dopo Roma e Firenze, una piccola cittadina non poteva passare inosservato. E infatti in tanti gliel'hanno fatto notare. Sono gli incerti del mestiere di un politico che passa da una città all'altra nel vortice della campagna elettorale e a cui capita di scambiare lucciole per lanterne.