Nicola Zingaretti a Prato per sostenere i candidati sindaci

Il segretario nazionale del Pd incontrerà Biffoni e gli altri candidati del centrosinistra. Giovedì 9 tappa pratese per il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni

PRATO. Si avvicina l'appuntamento elettorale clou del 26 maggio, con europee e amministrative, e scendono in campo i big. Dopo il leader della Lega Matteo Salvini che ha tenuto il comizio in piazza del Comune sabato 4, domani, giovedì 9, è la volta della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che arriva a Prato a sostegno dei candidati di Fratelli d'Italia e del candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada. Alle 17 incontro nella sede Consorzio Autolinee Pratesi, piazza del Duomo, alle 18 incontro con gli operatori del Consorzio Autolinee Pratesi. A seguire: passeggiata anti-degrado su via Magnolfi.

Mercoledì 15 è invece attesa la visita del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, che farà tappa a Prato durante il suo tour in Toscana (con incontri a Firenze e Livorno). L'appuntamento è alle 17 col candidato sindaco del centrosinistra di Prato Matteo Biffoni insieme agli altri candidati sindaci del centrosinistra dei comuni pratesi.