Le guardie zoofile Oipa liberano 10 cani chiusi in casa da mesi

PRATO. Reclusi da mesi in una stanza di 20 metri quadri, nel più completo buio e in un fetore insopportabile causato dalla presenza di feci e urina che coprivano completamente il pavimento della stanza: queste le condizioni in cui le guardie zoofile dell’Oipa di Prato hanno trovato 10 cani, di cui sette cuccioli e un’adulta incinta, a Vaiano. Lo rende noto la stessa Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) in una nota.



In seguito ad una segnalazione, le guardie zoofile dell’Oipa a novembre hanno effettuato un sopralluogo in un'abitazione dove hanno dovuto ricorrere alle torce per visionare l’ambiente dato che era stata sospesa l’erogazione sia dell’energia elettrica che del riscaldamento. Ciononostante è apparsa subito evidente la situazione di sporcizia e degrado in cui erano costretti a vivere gli animali: nel locale in cui vivevano i 10 cani c’era un’unica finestra, mobili immagazzinati a casaccio, una vecchia voliera ed una vasca di acqua putrida.

Dalle indagini è emerso che i cani, che per ammissione della stessa proprietaria non erano mai usciti dalla stanza e vivevano reclusi da mesi, provenivano dalla provincia di Bari ed erano giunti in Toscana tramite un servizio di staffette la cui regolarità è ancora tutta da accertare.Date le condizioni, le guardie zoofile hanno sequestrato tutti gli animali: i tre cani adulti sono stati portati presso il canile convenzionato mentre i cuccioli in clinica veterinaria per ricevere le cure necessarie in quanto al momento della liberazione apparivano denutriti, in ipotermia e terrorizzati. Ad ora tutti i cani sono felicemente adottati, tranne due adulti che risultano essere ancora troppo psicologicamente impauriti e spaventati per trovare casa.Per la proprietaria è scattata la denuncia per detenzione di animali incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.