Tito Stagno ci portò sulla Luna 50 anni fa - Foto

PRATO. «In fase di decollo quel mostro di macchina dell’Apollo 11 consumava 3 tonnellate di carburante al secondo. Le vibrazioni alla partenza del razzo, si sentirono a 50 chilometri di distanza». Con la voce intatta come in quel luglio del 1969, domenica 28 al Politeama di Prato, Tito Stagno ha di nuovo esplorato la grande impresa americana che proprio lui curò in diretta tv per 30 ore continue dagli studi Rai di Roma, coadiuvato da un altro volto celebre della Rai, Ruggero Orlando che si trovava a Houston.

Tito Stagno, classe 1930, 89 anni compiuti, giornalista Rai fra i più conosciuti soprattutto dopo la maratona in diretta tv fra il 19 e il 20 luglio 1969 che portò l’uomo sulla luna, dopo 50 anni ha rimesso sulla scena il racconto di quelle lunghe ore in cui l’uomo realizzò il sogno di scendere sulla Luna. Quel sogno cullato da sempre, dall’uomo più antico alzando la testa al cielo, da Leonardo da Vinci e da Giulio Verne, con la sua navetta “Columbia”. Sera del 20 luglio 1969, gli italiani incollati alle poche tv del tempo o di chi poteva permettersene una; era l’allunaggio della missione spaziale americana Apollo 11, con Neil Armstrong, comandante, che per primo toccò il “mare” lunare, quel “mare” con cui si chiamavano e si chiamano ancora oggi, da Leonardo da Vinci in poi, le macchie viste dai nostri occhi del satellite della Terra.

Prima, con la messa in scena di “Leonardo: Luna:500:50” curata da Marco Morelli, direttore della Fondazione Parsec del Museo di Scienze planetarie, grazie al Comune e alla Regione toscana, il percorso per arrivare a quel 20 luglio di 50 anni fa è iniziato proprio da Leonardo da Vinci. Dalle sue osservazioni sul cielo stellato, sulle intuizioni delle leggi gravitazionali, sugli studi di ottica delle lenti concave e convesse, dal progetto di cannocchiale col quale si potesse vedere quel “mare” della Luna appunto che Leonardo chiamò in questo modo, e che erano le macchie viste dai nostri occhi.

Stagno, con una verve unica per i suoi 89 anni, si è mosso padrone del palco, riflettori accesi sulle sue parole che hanno raccontato aneddoti e incontri che il giornalista ha tenuto per anni con chi sulla Luna vi arrivò davvero, Neil Armstrong per primo ma non solo, anche con Buzz Aldrin, ospite nella sua casa negli Abruzzi. Stagno ha vissuto pezzi di storia del Novecento, e domenica li ha raccontati, con una incredibile semplicità . Per la sua diligenza, applicazione, verve e passione giornalistica Tito Stagno era stato scelto dai dirigenti Rai come l’uomo, il telecronista, che avrebbe guidato i telespettatori italiani per la “veglia” tv di quelle lunghe ininterrotte 30 ore che avrebbero raccontato il viaggio dei 380mila chilometri dalla Terra alla Luna.

Stagno ha riportato spesso alla mente il sogno kennedyano della “nuova frontiera americana”, la scommessa con la tecnologia e con la storia di quegli anni sessanta, ha parlato anche della famosa diatriba di chi fra lui e Ruggero Orlando avesse annunciato per primo l’allunaggio degli astronauti con le famose parole «Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare» . Tv e audio non tradiscono; dalle registrazioni fu Tito Stagno a dire per primo: «Ha toccato il suolo lunare» dieci secondi dopo l’allunaggio vero e proprio. Orlando se ne accorse solo 56 secondi dopo.

Tito Stagno insieme al direttore Marco Morelli durante la visita del Museo di Scienze Planetarie di Prato