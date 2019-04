Doppie firme, escluse le liste di Forza Nuova e del Partito comunista

PRATO. La commissione elettorale ha escluso due delle diciotto liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Si tratta della lista di Forza Nuova, collegata al candidato sindaco Massimo Nigro, e di quella del Partito comunista di Marco Rizzo, collegata al candidato sindaco Enrico Zanieri. In entrambi i casi l'irregolarità contestata è stata quella delle doppie firme, cioè di cittadini che hanno firmato per più di una lista. In questo caso viene ritenuta valida la firma della lista che viene presentata prima dell'altra.

Leggi anche Prato, i nomi degli oltre 500 candidati al consiglio comunale

A questo punto i candidati sindaci scendono da dieci a otto e le liste da 18 a 16. Nigro e Zanieri hanno 48 ore per fare ricorso. Nigro ha già annunciato le dimissioni. La commissione elettorale ha anche sorteggiato l'ordine di presentazione dei candidati sulla scheda elettorale. Il primo posto è toccato a Daniele Spada, candidato del centrodestra sostenuto da quattro liste. A seguire Emilio Paradiso della Lega Toscana, al terzo il sindaco uscente Matteo Biffoni sostenuto da cinque liste, al quarto Carmine Maioriello del M5S, al quinto Aldo Milone di Prato Libera & Sicura, al sesto Mirco Rocchi di Prato in Comune, al settimo Roberto Daghini dei Comunisti pratesi, all'ottavo Marilena Garnier sostenuta da due liste.