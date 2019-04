Il 25 aprile si apre coi rintocchi della “Risorta”. Celebrazioni, libri, concerti e musei a 1 euro

PRATO. Oggi si terrà il 74° anniversario della Liberazione della città dall'occupazione nazifascista e per celebrare questa ricorrenza sono stati organizzati vari appuntamenti nell'arco della giornata. Alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di palazzo Pretorio "La Risorta" che ricordano la Liberazione della città. Seguirà da piazza del Comune la partenza della delegazione comunale per la deposizione delle Corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi. Sarà presente la presidente del Consiglio comunale.

Alle 9,30 nella Cattedrale di Santo Stefano ci sarà la Messa di suffragio. Alle 10,30 in piazza del Duomo la partenza del corteo per le strade cittadine guidato dal sindaco con il Gonfalone e il Corpo dei Valletti comunali.

Alle 11 in piazza Santa Maria delle Carceri ci sarà la cerimonia militare con Alzabandiera solenne e deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti a cura del prefetto Rosalba Scialla e del sindaco di Prato Matteo Biffoni. Al termine della cerimonia militare avrà luogo il corteo verso piazza del Comune, dove si terranno i discorsi commemorativi del presidente provinciale dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) Angela Riviello e del sindaco Biffoni.

Alle 16,30 in piazza Santa Maria delle Carceri ci sarà la cerimonia di Ammainabandiera. Alle 17 in piazza del Comune ci sarà il concerto della filarmonica "Giacomo Puccini" di Prato.

“L’Agguato” di Ciro Becchimanzi. Raccontare una delle tante stragi naziste compiute in Toscana, quella che per Prato è sempre presente nelle celebrazioni del 6 settembre (data di liberazione della città) e ogni giorno tra le viuzze del piccolo borgo di Figline. Il libro, “L’Agguato. 1944, la storia vera dei 29 partigiani impiccati a Figline di Prato” di Ciro Becchimanzi, sarà presentato oggi alle 18 al Museo della Deportazione: insieme all’autore saranno presenti il sindaco Biffoni, la presidente della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza Aurora Castellani, Enrico Iozzelli e Matteo Mazzoni. Parte dei ricavati delle vendite del volume sarà oggetto di una donazione in favore della Fondazione di Figline.

Bomba libera tutti. Il festival del 25 aprile a Prato arriva alla decima edizione con sempre maggiore partecipazione di associazioni e realtà del territorio, grazie all'impegno di gruppi e attiviste/i, che portano costantemente avanti valori di emancipazione, solidarietà, pace, difesa della Costituzione e antirazzismo, per andare oltre l’indifferenza e le derive intolleranti.

Oggi dalle 16 al piazzale dell'Università fino a tarda sera un'ondata di musica e di creatività animerà la zona di Porta al Serraglio, spesso abbandonata a sé stessa e perciò teatro prediletto per questa manifestazione, per riqualificare un'area studentesca ma spesso emarginata dal centro storico. Durante la giornata sarà allestito uno spazio bimbi, workshop artistici e di parkour, mostre fotografiche, così come la presentazione del libro 'Nessun Inverno Dura' e un omaggio a Fabrizio De André a cura di AltroTeatro. Il programma musicale a cura di Urban BlackOut. Ore 16 Officina del Suono Prato, ore 17 Away From Crowd, ore 18 PraterGasse, ore 19 Magnitudo 18, Kolam - Scuola Rock, ore 20- Floridi. Special guest Bucket Butchers, Ore 21 Tundra Orbit, ore 22- Marina Rei + Paolo Benvegnù - "Canzoni contro la Disattenzione".

Ingresso con 1 euro ai musei. In occasione della Festa della Liberazione oggi l'ingresso ai musei cittadini sarà di 1 euro. Il museo di Palazzo Pretorio sarà aperto dalle 10.30 alle 18.30 e oltre alle collezioni permanenti è in corso la mostra Effetto Leonardo_Opere dalla collezione di Carlo Palli curata da Stefano Pezzato. Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci sarà aperto dalle 10 alle 20. Il Museo del Tessuto sarà aperto dalle 10 alle 19.I musei Diocesani saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 con visita agli affreschi del Lippi in Cattedrale dalle 10 alle 17.

Festa della Liberazione a Montemurlo. Oggi alle ore 10,30 il Comune di Montemurlo celebra la festa della Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo con la cerimonia ufficiale di deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti in piazza della Libertà (lato via Matteotti).

Celebrazioni con gli Alpini e l’Anpi a Vernio, con la collaborazione del Gruppo Alpini e dell’Associazione nazionale partigiani. La giornata comincia alle 9,30 al monumento delle Rocce con l’alzabandiera, segue la deposizione della corona da parte del sindaco e la commemorazione dei caduti per la libertà. Ale 10,15 c’è la Messa concelebrata da don Maurizio Corradini, parroco di San Quirico, don Alessandro Bigagli, parroco di Mercatale e don Giuseppe Riaz, parroco di Sasseta (in caso di pioggia si terrà all’ex Meucci).

Commemorazione in piazza Matteotti a Carmignano. Oggi il programma prevede alle 10 al cimitero di Carmignano il raduno delle autorità e associazioni d’arma e la deposizione dei fiori al cippo dei partigiani. Da lì, alle 10.30, partirà il corteo fino a piazza Giacomo Matteotti, con la deposizione della corona di alloro alla storica cappella votiva in onore dei caduti di guerra. La commemorazione prevede anche l’accompagnamento musicale della Filarmonica G. Verdi di Bacchereto. Alle 10.45 si terrà la cerimonia di commemorazione nella centrale G. Matteotti, con la deposizione della corona di alloro all’epigrafe commemorativa. Le celebrazioni proseguiranno poi sabato 27 aprile alle 16.30 in sala consiliare con la presentazione del libro “Né fascista, né soldato. Fiorello Fabbri, un partigiano per la libertà”. Presenta la presidente di Anpi Prato Angela Riviello, interverranno il sindaco di Carmignano, l’autrice del libro Giusy Caminiti e il partigiano Fiorello Fabbri.



Il Cammino della Costituzione. Il Comune di Poggio a Caiano celebra il 25 aprile con il Cammino della Costituzione italiana, un suggestivo itinerario che si snoda attraverso i prima 12 articoli della Carta Costituzionale, disseminati nel primo tratto dello storico percorso dell’Ertona che va dal portale del Parco del Bargo alla Chiesa di Bonistallo. Il ritrovo è fissato alle 16 di fronte all’ingresso del parco.

"È un cammino molto significativo attraverso i principi che ispirano il documento fondante della nostra democrazia, della vita civile e sociale del nostro Paese – dichiara il sindaco - pertanto invito tutti i poggesi a prendere parte a questo momento in cui si celebra a tutti gli effetti la libertà”. Al termine del percorso, dopo la Messa che si terrà alle 17 nel Parco del Bargo, sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco all’interno del punto ristoro del comitato sociale anziani Auser. Questo rinfresco, tra l’altro, inaugurerà ufficialmente la stagione dello spazio gestito dal comitato.

La Camminata della Costituzione italiana non è l’unica iniziativa pensata per celebrare il 25 aprile a Poggio a Caiano: il Comune, insieme all’Anpi, alle associazioni d’Arma e alla filarmonica Verdi, deporrà delle corone ai Monumenti ai Caduti. I cortei per la deposizione delle corone si riuniranno alle 11 a Poggetto (partenza dalle scuole di via Mastrigalla) e alle 12 a Poggio a Caiano (partenza da piazza S.S. Rosario).