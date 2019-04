25 Aprile, contestata la prefetta di Prato - Video

Dalla folla si sono levate urla, fischi e richieste di dimissioni all'indirizzo di Rosalba Scialla per aver deciso, insieme al questore, di autorizzare la manifestazione di Forza Nuova il 23 marzo. La Digos sequestra alcuni cartelli

PRATO. Il prefetto di Prato Rosalba Scialla è stata contestata sonoramente da una parte dei presenti in piazza delle Carceri durante la commemorazione del 74° anniversario della Liberazione. Quando la speaker ha annunciato il nome del prefetto, dalla folla si sono levate urla e fischi e richieste di dimissioni.

Il prefetto è stato contestato per aver deciso, insieme al questore Alessio Cesareo, di autorizzare la manifestazione dello scorso 23 marzo durante la quale Forza Nuova ha celebrato il centenario della fondazione dei Fasci di combattimento. Una decisione che ebbe l'effetto di compattare il fronte antifascista, capace di mettere in piedi in pochi giorni una contro manifestazione con migliaia di persone provenienti da tutta la Toscana.

Le contestazioni di oggi sono partite in particolare dal gruppo di manifestanti che si riconoscono nell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani italiani, che non ha digerito l'autorizzazione concessa alla manifestazione di Forza Nuova. All'inizio l'idea dei militanti era quella di uscire dalla piazza quando fossero stati annunciati i nomi del prefetto e del questore, poi hanno optato per la contestazione plateale.

La Digos della polizia ha sequestrato alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti e ha identificato alcuni di loro, tra cui un paio di candidati alle prossime elezioni comunali.