Annullata la multa al vigile del fuoco che viaggiava senza biglietto

PRATO. “Trenitalia ha annullato il verbale al pompiere di Prato senza biglietto che viaggiava per ragioni di servizio. Il Direttore di Trenitalia Gianluca Scarpellini lo ha comunicato al comandante dei vigili del fuoco di Prato Giancarlo Cuglietta”.

Lo rende noto il sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo che aveva protestato “per il trattamento che Trenitalia ha riservato non solo a quel collega ma all’ istituzione dei Vigili del Fuoco” . Era inizio aprile quando Massimo Bandinelli, vigile del fuoco che in divisa si stava recando a Firenze per ragioni di servizio, fu multato da un capotreno delle Ferrovie dello Stato in quanto sprovvisto di biglietto, nonostante ci sia una legge nazionale che equipara i pompieri alle Forze di Polizia nei viaggi per servizio.

“Una vera e propria assurdità - denuncia Giacomo Ciabatti, segretario provinciale di Prato del Conapo - un vero e proprio trattamento di serie B riservato a noi vigili del fuoco. Da tempo poi la Direzione Regionale dei vigili del Fuoco della Toscana sta tentando invano di raggiungere una convenzione con la Regione Toscana al fine di assicurare anche ai Vigili del fuoco lo stesso trattamento sui viaggi ferroviari riservato agli altri Corpi dello Stato ma - incalza Ciabatti - manca una convenzione sul trasporto ferroviario regionale che eviterebbe anche che colleghi e personale delle Ferrovie si trovino queste in spiacevoli situazioni”.

“Accogliamo con gioia l’annullamento e ringraziamo il Direttore Scarpellini ed il Comandante Cuglietta che si sono adoperati per risolvere questa incresciosa situazione - continua Ciabatti - non possiamo esimerci però dal tirare due somme: i Vigili del fuoco da tempo vogliono raggiungere una convenzione sui treni regionali. Trenitalia, annullando la sanzione, pare non abbia nulla in contrario, non si capisce il perché la Regione Toscana continui a fare orecchie da mercante”. “Ci auguriamo davvero che in Regione ci sia presto un cambio di rotta - conclude Ciabatti - perché i avere i pompieri a bordo dei convogli vuol dire assicurare una maggior sicurezza per il trasporto e per i passeggeri”