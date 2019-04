Mercedes abbatte il semaforo, il conducente fugge

PRATO. Il conducente di una Mercedes nera ha perso il controllo della vettura la scorsa notte e ha abbattuto il semaforo che regola il traffico in piazza San Marco, all'intersezione con via Arcivescovo Martini e viale Vittorio Veneto. L'incidente è accaduto intorno alle 2,30 e la persona che era al volante ha abbandonato l'auto in mezzo alla strada e si è allontanata. La vettura è stata trovata con la parte anteriore rivolta verso via Arcivescovo Martini, dunque in controsenso. Non è chiaro da dove arrivasse. Dai primi accertamenti della polizia municipale sembra che non ci siano denunce di furto dell'auto e sono in corso le ricerche del proprietario. L'auto è stata sequestrata e ora bisognerà riparare in fretta il semaforo, visto che l'incrocio è uno dei più trafficati della città.

Il semaforo abbattuto in piazza San Marco