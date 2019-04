Estra, crescono i ricavi nel 2018 ma calano gli utili

Maggiore attività e più clienti, ma risultati in calo. "Sono stati influenzati da componenti di reddito di carattere non ricorrente e non rappresentative della normale attività del business"

PRATO. Maggiori volumi di attività, incremento del prezzo delle commodities energetiche ed ampliamento di perimetro fanno crescere i ricavi di Estra: il dato del progetto di bilancio 2018 approvato dal cda della utility toscana segna ricavi totali consolidati pari a 843 milioni di euro (715,9 nel 2017), con un Ebitda di 71,2 mln (87,7 nel 2017) e un Ebit di 28 mln (44,7 nel 2017) che risultano in diminuzione per effetto dei minori risultati conseguiti dall'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica.



"I risultati del conto economico 2018 - aggiunge Estra - sono stati influenzati da alcune componenti di reddito di carattere non ricorrente e non rappresentative della normale attività del business con effetti trascurabili sui risultati operativi, ma con impatto negativo sul risultato netto di 3,9 milioni di euro, riferiti a oneri finanziari legati ad operazioni di liability management e svalutazioni di attività destinate alla dismissione. Il risultato netto adjusted 2018 è pari a 11,6 milioni di euro (18,8 nel 2017)".

A fine 2018 Estra conta un portafoglio di circa 774mila clienti, in aumento di circa 49mila clienti rispetto alla fine dell'esercizio precedente.